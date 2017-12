Los chilenos están convocados para hoy a elegir entre el oficialista Alejandro Guillier y el conservador ex presidente Sebastián Piñera, en medio de la incertidumbre sobre quién será el ganador de la segunda vuelta presidencial y la preocupación por la apatía del electorado.

A falta de encuestas, cuya mayoría cayó en el descrédito tras fracasar en sus pronósticos en la primera vuelta, medios locales y algunos analistas aseguran que la elección será muy estrecha y que cualquiera la puede ganar. Piñera triunfó en la primera vuelta con el 36,6 por ciento, mientras los estudios de opinión aseguraban que el acaudalado empresario iba a conseguir entre un 40 y 45 por ciento de los sufragios. Incluso, algunos fueron más allá y señalaban que Piñera no tendría necesidad de ir a una segunda vuelta porque tenía asegurada la elección.

Sorpresa electoral

Con su contendor Alejandro Guillier, los pronósticos fueron algo más certeros al estimar un porcentaje cercano al que consiguió en primera vuelta, un 22,7 por ciento. Varios de los sondeos desestimaron, sin embargo, las posibilidades de la abanderada del novel Frente Amplio (FA),la periodista Beatriz Sánchez, a quien le asignaban alrededor de un 8 por ciento.

Además de convertirse sorpresivamente en la tercera fuerza política del país, con el 22,2 por ciento, el FA aumentó de tres a 20 sus diputados y eligió por primera vez a un senador. Los votos del bloque de izquierda, compuesto por 14 partidos y movimientos, entre otros los humanistas, verdes y liberales de izquierda, aparecen como decisivos para las aspiraciones de triunfo del candidato oficialista.

Tras la primera vuelta del 19 de noviembre, el FA evitó, sin embargo, apoyar abiertamente a Guillier. Pero mientras se aproxima el día de la elección, varios de sus más altos dirigentes, incluida Beatriz Sánchez, que dijo que Piñera representaba "un retroceso y un riesgo" para Chile, manifestaron su decisión de respaldar a título personal al candidato oficialista. "En esta elección votar nulo o en blanco esconde una indiferencia frente al resultado. Eso significa, en mi caso, votar por la alternativa de Alejandro Guillier", dijo por su parte el joven diputado Giorgio Jackson, de Revolución Democrática, otra de las formaciones del FA. Guillier, senador y conocido periodista de 64 años, es el abanderado de la Nueva Mayoría, una alianza que componen socialdemócratas, socialistas, comunistas y demócratas cristianos.

En juego

En tanto, Sebastián Piñera, de 68 años, que busca un segundo mandato presidencial, es el candidato de Chile Vamos, un bloque que constituyen entre otros el partido Renovación Nacional (RN), el mayor de la oposición, y la Unión Demócrata Independiente (UDI), una de las formaciones que colaboró más estrechamente con la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

Además, la coalición de derecha sumó, entre otros, al también ex candidato presidencial y diputado ultraconservador José Antonio Kast, quien en la primera vuelta logró un sorpresivo 8 por ciento. "Nosotros no vamos a exigir nada ni a condicionar nuestro apoyo. Sólo planteamos de manera directa y clara lo que se juega en las próximas elecciones: Chile no resiste otro gobierno de izquierda", declaró Kast al entregar su apoyo al conservador Piñera.

Así, los poco más de 14 millones de habilitados para sufragar deberán resolver hoy entre la continuidad de las reformas impulsadas por el gobierno de la presidenta socialista Michelle Bachelet, representada por Guillier, o el cambio y un giro de Chile a la derecha que supone una victoria de Piñera. Tanto el gobierno como los candidatos y los partidos han reiterado por estos días el llamado a los chilenos a votar después de que en la primera vuelta concurrieran menos del 50 por ciento de los inscritos en el padrón electoral.

En Chile, la inscripción electoral es automática pero el voto es voluntario.