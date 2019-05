Cancilleres de Rusia y EEUU discutirán hoy sobre Venezuela

Los cancilleres de Estados Unidos y Rusia, Mike Pompeo y Serguei Lavrov, se reunirán hoy en Finlandia para analizar la situación en Venezuela, donde recrudeció la tensión entre la administración chavista y el gobierno interino designado por el Parlamento tras el alzamiento que buscó, sin éxito, desalojar al presidente Nicolás Maduro.

Pompeo y Lavrov se encontrarán en Rovaniemi, a unos 800 kilómetros al norte de Helsinki, después de las conversaciones telefónicas que mantuvieron los dos el miércoles pasado y los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin el viernes.

Trump fue inusualmente conciliador al afirmar que había tenido "una conversación muy positiva" con Putin, asegurar que este "no está pensando en absoluto en implicarse en Venezuela" y sostener que ambos sentían "lo mismo" al querer "ver que ocurra algo positivo" en el país caribeño.

En cambio, tanto en aquel contacto como en declaraciones posteriores, los cancilleres sostuvieron las posiciones más rígidas de sus gobiernos; el estadounidense sin descartar la posibilidad de una intervención militar para desplazar a Maduro y el ruso en rechazo a esa eventualidad y sin formular crítica alguna al venezolano, pese a la represión y al colpaso de la economía.

Lavrov volvió a dejar clara la postura de Rusia como principal aliado del régimen chavista al recibir ayer en Moscú al canciller de Maduro, Jorge Arreaza. "Con nuestros socios venezolanos coincidimos en que todo empleo de la fuerza sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU puede tener consecuencias catastróficas para toda la seguridad internacional", dijo Lavrov en conferencia de prensa junto a su visitante.

El jefe de la diplomacia rusa manifestó su esperanza en que las últimas declaraciones de Pompeo, que volvió a subrayar que Washington no descarta la intervención militar en Venezuela, "no reflejen las intenciones del presidente Trump" y remarcó que "por lo menos en la conversación telefónica con el presidente (Putin) no se manifestaron esos propósitos".

Quien sí mencionó la posibilidad de una invasión extranjera fue el presidente interino designado por la Asamblea Nacional (AN, parlamento) de Venezuela, Juan Guaidó. "Gracias por la opción, la evaluaremos y probablemente la Asamblea Nacional la tenga en cuenta para resolver esta crisis; en caso de ser necesaria, tal vez la aprobemos", dijo Guaidó en referencia al asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, en una entrevista publicada por el diario estadounidense The Washington Post. El mandatario encargado subrayó que esa sería su respuesta si Bolton, una de las voces más duras hacia Maduro en Washington, pusiera a su disposición tropas estadounidenses.