La constructora brasileña Camargo Correa sobornó a tres funcionarios bolivianos con u$s 4,3 millones para ser favorecida con un contrato para el asfaltado de una carretera de 139,2 kilómetros en los llanos del departamento de Santa Cruz, Bolivia, informaron ayer medios locales. Una investigación de la Policía Federal de Brasil estableció que Camargo Correa entregó u$s 3,7 millones al funcionario "C.M." en 24 cuotas de 158.000 dólares cada una. Otros 450.000 dólares a "C. Morales" y unos 93.333 dólares a "G.G." para construir la carretera Roboré-El Carmen hacia la frontera con Brasil. La obra que costó u$s 97,1 millones fue financiada por la Corporación Andina Fomento (CAF) y el Banco do Brasil.

La Policía Federal de Brasil investigó a ejecutivos de la constructora Camargo Correa sobre las obras que realizó desde 2008 en 40 países de Africa, Asia y Latinoamérica. El expediente fue enviado al Congreso de Bolivia que esta semana comenzó a investigar los nexos en el país de la empresa Odebrecht. La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, dijo que la comisión investigadora averiguará quiénes están detrás de las iniciales "CM", "GG" y "C. Morales" para iniciar un proceso penal en contra de los tres ex funcionarios bolivianos. Una investigación periodística en Perú reveló presuntos actos de corrupción que involucran a funcionarios bolivianos con la constructora Odebrecht con el pago de 98.334 dólares como coima, aspecto que será investigado por el Congreso a pedido de Evo Morales. Este y Lula de Silva inauguraron el 15 de enero de 2009 la carretera Roboré-El Carmen-Arroyo Concepción que costó 175,5 millones de dólares y fue construida por las empresas brasileñas Camargo Correa y Odebrecht hasta el límite fronterizo de Bolivia con Brasil, cerca de Corumbá.

Odebrecht, la constructora más grande de América latina, admitió en diciembre de 2016 que desde 2001 pagó sobornos por más de 785 millones de dólares en un total de 12 países, diez de ellos latinoamericanos, para asegurarse la adjudicación de obras públicas. a magnitud del escándalo fue descubierto después de que el Departamento de Justicia de EEUU acusara a Odebrecht de expandir sus negocios gracias a un "departamento de sobornos" que operaba de forma sistemática y usaba para los pagos también bancos estadounidenses y europeos. Marcelo Odebrecht fue condenado en 2016 a 19 años de cárcel en Brasil por el pago de sobornos.