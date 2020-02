La joven revelación del Partido Demócrata, Pete Buttigieg, es gay y recorre los actos de campaña con su esposo Chasten. Pero el joven alcalde de 37 años de la pequeña ciudad de South Bend, Indiana, evita resaltar su identidad sexual y habla del hecho de ser candidato gay sólo cuando se lo presiona. Ser definido de esa manera no es parte de su estrategia para ganar, señala un extenso reportaje que le hizo el sitio Politico.com.

Los datos de la primaria de Iowa tardaron muchísimo. Finalmente, Buttigieg ganó por un delegado sobre Bernie Sanders. Fue la gran sorpresa y el dato político que surgió de Iowa, un estado rural distante de las tendencias progresistas que dominan en las grandes ciudades. La noticia de la victoria le llegó a Buttigieg cuando estaba de campaña en New Hampshire. Con su marido estaban juntos entre bastidores en un acto y Buttigieg esperaba a salir al escenario cuando en Iowa se publicó el grueso de los resultados, que lo pusieron con una ventaja sobre Sanders. "Recuerdo que (Chasten) me dijo que me detuviera a pensar en lo que esto significaría para tantos niños que se asoman a la puerta del closet", comentó Buttigieg a Politico.com. Pero el redactor resalta que "no fue una historia que Buttigieg ofreció, sino una que tuve que sonsacarle". Es que Buttigieg es un centrista y ex militar (fue oficial de inteligencia de la Marina en Afganistán). Le gusta decir que "no se presenta para ser el presidente gay de los Estados Unidos", sino "para ser un presidente para todo el mundo".

Pero el impacto histórico de un hombre gay ganando en la rural Iowa ha sido algo que ha impulsado a Buttigieg, por los medios de comunicación, por orgullosos activistas gays más de lo que gusta jactarse ante un periodista. En los últimos años ha habido enfoques muy diferentes de la política de identidad en el Partido Demócrata. Algunos candidatos, como Barack Obama en 2008, han restado importancia a su raza, género u orientación sexual, sabiendo que los medios y los votantes que se preocupaban por el tema lo harían por él. Otros candidatos menos exitosos en cambio se han presentado como arraigados en una comunidad minoritaria específica. El patrón parece ser que el primero en tener una oportunidad realista de romper una barrera es más "circunspecto", más sobrio. La cuidadosa campaña de Obama, que fue la primera en tener que probar la tolerancia del país hacia un presidente no blanco, frecuentemente temía jugar con los estereotipos racistas, especialmente sobre el de los "hombres negros enojados". Los demócratas afroamericanos que se presentaron este año, aunque no hicieron campañas para limitarse a atraer a los votantes negros, se mostraron menos inhibidos. La primera campaña presidencial de Hillary Clinton estaba menos dispuesta a enfatizar su género que la segunda. Cuatro años después de haber ganado la nominación presidencial de su partido, las candidatas presidenciales eran orgullosamente feministas.

Buttigieg está en el complicado espacio de ser un parteaguas. Está dispuesto a celebrar su historia cuando se lo presiona, pero ser definido como un candidato gay no es parte de su estrategia para ganar. "Cuando le pregunté por primera vez si había pensado en ello", explica el redactor Ryan Lizza, Buttigieg respondió con evasivas. "Estamos muy concentrados en el camino que tenemos por delante y estamos en New Hampshire, es un estado que piensa por sí mismo y no quiere que Iowa o cualquier otro le diga qué hacer". Y agregó: "Honestamente, creo que fue principalmente la visión que estamos proponiendo: esta idea de que necesitamos pasar la página, que las respuestas van a venir de fuera de Washington, que necesitamos llegar a todos los que tendrán que ser parte de esa mayoría que derrotará a Donald Trump, en las zonas rurales, suburbanas, urbanas, y llamando a todos a esa visión. Por supuesto que ayudó mucho que fuéramos capaces de construir una formidable organización de base que no creo que todos vieran venir". En resumen, Buttigieg es un candidato a secas, no un candidato de la comunidad gay, de una minoría sexual.

Además, el joven de Indiana compite por el voto demócrata centrista, el que le ha arrebatado en gran medida al ex vicepresidente Joe Biden, quien ha caído al cuarto puesto en Iowa y ahora va tercero en New Hampshire. Hasta hace pocas semanas lideraba los sondeos en todo el país.

Y en New Hampshire, la gente "lo ve venir" a Buttigieg. Pero incluso si gana aquí, es poco probable que Buttigieg se vea recompensado con la rápida consolidación de su partido en torno a él de la misma manera que lo hicieron con Al Gore en 2000 y John Kerry en 2004, dos campañas que dejaron fuera de combate a sus oponentes al ganar Iowa y New Hampshire. Esos candidatos tenían poco que demostrar entre los electores no blancos, pero Buttigieg todavía se enfrenta a un profundo escepticismo en esos sectores.