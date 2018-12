Ante la certeza de una derrota y a menos de un día de la votación que cambiaría el destino del Reino Unido después de 45 años de formar parte de la Unión Europea (UE), la primera ministra, Theresa May, canceló el voto final del Brexit que se llevaría adelante hoy en el Parlamento. El futuro es incierto: puede incluir desde una salida unilateral no negociada con la UE a un nuevo referendo de consulta.

La Cámara de los Comunes debía decidir ayer si aprobaba el acuerdo alcanzado por May con la UE, en un escenario de una segura derrota que podía terminar con la renuncia de la líder británica. El gobierno insistió hasta último momento que la votación seguía adelante, pero luego, ante la Cámara de los Comunes, May admitió que "no hay un acuerdo del Brexit sin apoyo".

Explicó que como hay oposición a la salvaguarda ("backstop") que ha propuesto el Reino Unido a la UE para evitar una frontera física entre Irlanda del Norte, territorio británico, y la República de Irlanda, país perteneciente a la UE, la votación será retrasada. May se negó a decir cuándo se llevará a cabo la votación, ante la pregunta de la diputada Kirsty Blackman del Partido Nacional Escocés (SNP), pero indicó que aplaza la votación y va a Bruselas para buscar más concesiones. "Todavía creo que se puede lograr una mayoría en esta Cámara que lo apoye, si consigo garantías adicionales del mecanismo de salvaguarda", declaró.

En Bruselas, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, aseguró que la UE no renegociará el acuerdo recientemente firmado, aunque sí está dispuesto a discutir cómo facilitar que Londres lo ratifique. "No renegociaremos el acuerdo, incluyendo la salvaguarda, pero estamos dispuestos a discutir cómo facilitar al Reino Unido la ratificación", dijo en Twitter. Tusk llamó a una cumbre europea extraordinaria sobre el Brexit, en la que también se discutirá "sobre la preparación para un escenario de no acuerdo". May decidió realizar esta semana una gira por las principales capitales de Europa, que comenzará hoy en La Haya, donde prevé reunirse con el primer ministro, Mark Rutte.