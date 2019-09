Brexit: llegó la fecha de cierre del Parlamento querida por Johnson

La suspensión de cinco semanas del Parlamento impulsada por Boris Johnson comenzaba a regir anoche, después de que los diputados volvieran a votar para ordenar a Johnson que entregue los mensajes privados con sus asesores relativos a la salida de la UE. El cierre del Parlamento permitiría evitar que este bloquee la concreción del Brexit a fines de octubre. El complejo rompecabezas del Brexit parece así acelerar sus tiempos. La suspensión del Parlamento desde hoy y hasta el 14 de octubre comenzó anoche, al finalizar la sesión de ayer.

Esto significa que los diputados no tendrán otra oportunidad de votar por unas elecciones anticipadas u otra cuestión hasta después del 14 de octubre, de modo que una elección no sería posible hasta fines de noviembre, y esto como fecha más próxima. Johnson alcanzaría así su objetivo de evitar que el Parlamento bloquee el Brexit sin acuerdo que espera al país el 31 de octubre, cuando vence el plazo máximo para alcanzar una prórroga al acuerdo que firmó la predecesora de Johnson, Theresa May, con la Unión Europea. El Parlamento rechazó ese acuerdo y precipitó la caída de May y el ascenso de Johnson, un partidario del Brexit mucho más radical.

Más temprano ayer, el Parlamento ha aprobado ordenar al primer ministro la entrega de los mensajes privados que intercambió con sus asesores para preparar la suspensión del Parlamento y los documentos secretos que detallan los preparativos para un Brexit sin acuerdo, en lo que supone un nuevo revés para Johnson. Las mociones han sido aprobadas con el apoyo de la oposición y de los diputados conservadores rebeldes expulsados la semana pasada del partido, después de que se impusiera el cierre del Parlamento durante cinco semanas. Fuentes de Downing Street apuntan que recurrirán la medida antes de entregar esos datos. Johnson llegó así al cierre del Parlamento con un récord histórico de cinco derrotas parlamentarias en una semana. Al inicio del día, el speaker de los Comunes, John Bercow, anunció su renuncia al cargo a fin de mes. El histriónico speaker fue clave para que los adversarios de Johnson hayan podido aprobar la ley que obliga a Johnson a llegar a un acuerdo con la UE sobre el Brexit o pedir una nueva prórroga de tres meses. La nueva legislación fue firmada por la reina y obliga al primer ministro a solicitar un aplazamiento hasta el 31 de enero de 2020. Para Johnson al parecer vale la legislación previa, que establece que el país abandonará la UE el 31 de octubre, independientemente de que se haya acordado o no un acuerdo de retirada con Bruselas. No faltan quienes lo ven en prisión por desacato a la reina y el Parlamento. Anoche, Jonhson desafió nuevamente a los diputados opositores con ir a elecciones anticipadas.