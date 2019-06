Brasil: Moro cae en los sondeos pero sigue siendo el más popular

El cuestionado ministro de Justicia de Brasil, el ex juez Sergio Moro, ha retrocedido en las encuestas luego de que esta semana se conocieran conversaciones entre él y un fiscal para presuntamente perjudicar a los imputados en la causa Lava Jato, incluido el condenado ex presidente Lula. Pero a la vez el sondeo señala que Moro sigue siendo el político más popular de Brasil, superando el 50 por ciento de apoyos.

Según el anterior sondeo de la empresa Atlas Político realizada en mayo, Moro tenía una imagen positiva del 60 por ciento. En la encuesta realizada ahora, entre el 10 y el 12 de junio, el ministro había perdido casi diez puntos porcentuales, pero mantiene un 50,4 por ciento de apoyo entre los encuestados. Sin embargo, recibió una valoración negativa del 38,6 por ciento, frente al 31,8 por ciento de la encuesta del mes pasado. A pesar del desgaste, Moro sigue siendo el político más popular de Brasil y cuenta con el respeto de la mayoría de los brasileños.

La encuesta, realizada en línea con 2.000 personas de todo el país (el resultado tiene un margen de error del 2 por ciento), muestra que el 73,4 por ciento de los encuestados se enteraron de las conversaciones entre Moro y Dallagnol, publicadas por el sitio web en inglés The Intercept. De éstos, el 58 por ciento reconoce que la práctica de un juez que asesora y mantiene conversaciones con la fiscalía o de la defensa de un acusado, sin el conocimiento de la parte contraria, es incorrecta. Sólo el 23,4 por ciento considera que este comportamiento es correcto. Otro 18,6 por ciento no opinó. Moro alegó que esta práctica es normal en los tribunales brasileños. El como juez federal, estaba a la vez a cargo de la fase de instrucción del proceso y de la sentencia. Los diálogos publicados hasta ahora no fueron negados por el actual ministro, que sin embargo niega que demuestren algún delito de su parte.

En tanto, el presidente Jair Bolsonaro despidió al ministro Carlos Santos Cruz, un general que ocupaba la Secretaría de Gobierno del palacio presidencial del Planalto. Es la tercera dimisión de un ministro durante la gestión de Bolsonaro, que lleva menos de seis meses en función. Santos Cruz es el primer militar en ser despedido del gobierno. Tenía injerencia en áreas estratégicas, como la comunicación gubernamental y el manejo de programas de inversiones público-privadas para proyectos de infraestructura. El gobierno ya eligió a otro militar como sustituto: el general Luiz Eduardo Ramos, comandante militar del Sudeste.

Santos Cruz había sido blanco de críticas de los hijos del presidente y de Olavo de Carvalho, un escritor y gurú "antiglobalista" con gran influencia en el gobierno. Santos Cruz se convirtió en el primer militar obligado a dejar el cargo. Fue despedido por su "falta de alineamiento político e ideológico" con los restantes miembros del gobierno, de acuerdo con O Globo.