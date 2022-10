Brasil: Bolsonaro no remonta la ventaja de Lula y su equipo es pesimista

La semana que está terminando estuvo llena de malas noticias para la campaña del presidente Jair Bolsonaro , que el domingo se enfrentará en las urnas con Lula da Silva para definir cuál de los dos será el presidente de Brasil. La semana empezó con altas expectativas para el derechista, en horas decisivas para seguir acortando la distancia con Lula da Silva. Pero un gravísimo episodio con un ex diputado, que se defendió a tiros cuando lo detuvo la policía, y una denuncia del bolsonarismo sobre una presunta manipulación del tiempo de publicidad a favor de Lula, derivaron en una reafirmación de Lula al frente de los sondeos. El estudio dado a conocer este jueves por Datafolha da una ventaja cómoda para Lula, de 53% a 47% en votos válidos.

Una evaluación realista de los miembros de la campaña de Jair Bolsonaro (PL) es que el movimiento para crear un hecho político en el tramo final de la campaña, con la denuncia de que las radios no pasan las publicidades de su candidato, tuvo el efecto contrario al esperado. Dirigentes del "Centrão", el conjunto de partidos aliados del presidente, reconocen que esa estrategia mostró un "discurso derrotista" en la recta final de la campaña. Y es que, si hubiera un clima de optimismo, no se buscaría un pretexto para alegar irregularidades en las elecciones, a solo cuatro días de la votación. El Tribunal Superior Electoral abrió un investigación solicitada por la campaña bolsonarista, pero entendió que la denuncia no tenía "documentación creíble".