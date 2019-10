Boris Johnson y la UE llegan a nuevo acuerdo para concretar el Brexit

La Unión Europea (UE) y el gobierno británico de Boris Johnson alcanzaron un nuevo acuerdo de Brexit tras superar diferencias sobre cómo evitar controles aduaneros en la isla de Irlanda, donde la UE y el Reino Unido tendrán su única frontera una vez concretado el divorcio el 31 de octubre. Ambas partes querían mantener completamente abierta la frontera en la isla entre Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido, e Irlanda, un Estado miembro de la UE, porque esto es crucial para la economía irlandesa y norirlandesa. Pero es dudoso que el Parlamento británico apruebe el acuerdo, tal como ya hizo con el alcanzado antes por Theresa May.

El libre movimiento de bienes y personas a través de la frontera irlandesa es un pilar del acuerdo de paz que en 1998 puso fin a décadas de violencia en Irlanda del Norte entre partidarios y opositores de la pertenencia al Reino Unido. Encontrar una solución a este problema que fuera aceptable para todos ha sido el mayor problema con que se han topado las partes a lo largo del tortuoso proceso de divorcio disparado por el referendo británico que aprobó el Brexit en 2016.

El acuerdo entre el anterior gobierno británico de Theresa May y la UE fue rechazado tres veces en el Parlamento británico porque dejaba al Reino Unido dentro de la unión aduanera europea hasta que Londres y Bruselas acordaran que ya no era necesario. Implicaba que no habría controles aduaneros en la isla de Irlanda, pero los legisladores lo rechazaron por la incapacidad del Reino Unido para alcanzar un acuerdo de libre comercio con otros países al permanecer atado a la reglas comerciales europeas. Según el nuevo acuerdo alcanzado por Johnson, todo el Reino Unido, incluyendo Irlanda del Norte, abandonarán la unión aduanera de la UE, con lo que Londres podrá sellar un acuerdo de libre comercio con otros países. En consecuencia, entre Irlanda del Norte e Irlanda habrá una frontera aduanera. Pero en la práctica los controles aduaneros serán entre Gran Bretaña y la isla de Irlanda, en los puertos de Irlanda del Norte y no, como se planteaba antes, en la frontera terrestre. Los importadores no tendrán que pagar aranceles por productos que entren a Irlanda del Norte desde la islas británicas. Cuando el producto esté "en riesgo" de ser transportado hacia la República de Irlanda, sí pagará un arancel. Una comisión integrada por representantes del Reino Unido y la UE decidirán en una fecha futura qué bienes deberían estar en esa lista.

Como en la práctica Irlanda del Norte quedará separada del resto del Reino Unido y atada a las normas comerciales de la UE, el acuerdo da al Parlamento autónomo norirlandés la facultad de poder votar sobre estas reglas. Cada cuatro años, los diputados norirlandeses tendrán oportunidad de votar sobre las normas aduaneras. Si la Asamblea se pronuncia en contra, la normativa expirará dos años más tarde. Si el acuerdo tiene además el respaldo tanto de los pro como los anti británicos, entonces regirán durante ocho años, o hasta que se llegue a un nuevo acuerdo sobre la relación futura entre Bruselas y Londres.

Pero mucho antes de todo esto, el acuerdo deberá pasar el filtro del Parlamento británico y muy pronto si se pretende que entre en vigencia a fin de este mes. Y acá surgen fuertes dudas. Cuando la tinta aún no secaba del todo en la propuesta y Johnson palmeaba a los gobernantes de la UE durante una cumbre en Bruselas, diversos dirigentes partidarios británicos dijeron que votarían en contra del acuerdo. El partido de Irlanda del Norte que apoya al gobierno minoritario de Johnson se manifestó en contra, dejando en la incertidumbre si el primer ministro reunirá los votos que necesita. Los gobernantes europeos apoyaron ayer por unanimidad la propuesta, enviándola de manera formal al Parlamento británico, que la analizará mañana en una sesión especial. Johnson, que ha perdido casi todas las votaciones en el Parlamento desde que asumió en julio, dijo confiar en que saldrá adelante. "Este es un gran acuerdo para nuestro país. También me parece un muy buen acuerdo para nuestros amigos en la UE", declaró en Bruselas. "Cuando hay voluntad, hay acuerdos. Tenemos uno que es justo y equilibrado para la UE y Reino Unido, y es una evidencia de nuestro compromiso para encontrar soluciones. Recomiendo al Consejo Europeo que respalde este acuerdo", ha explicado en un tuit Jean-Claude Juncker.