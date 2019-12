Boris Johnson quieretener el Brexit aprobadoantes de Navidad

No habrá descanso para los agotados legisladores británicos después de la contundente campaña electoral. El primer ministro Boris Johnson está listo para buscar "antes de Navidad" la aprobación parlamentaria del Brexit, el acuerdo para que el Reino Unido se separe de la Unión Europea.

Animado por su victoria aplastante en las elecciones del jueves, el gobierno conservador de Johnson planea actuar rápido para cumplir con su consigna de campaña "lograr el Brexit''. Eso significa garantizar que el proyecto de ley del Brexit se apruebe a tiempo para que el Reino Unido complete su salida histórica de la UE el 31 de enero próximo, la última fecha pactada con la Unión Europea.

El legislador del Partido Conservador Rishi Sunak dijo a la BBC que el proyecto del Brexit "volverá al Parlamento antes de Navidad''.

Los conservadores ganaron 365 de los 650 asientos en la Cámara de los Comunes. Los laboristas obtuvieron 203 escaños, su peor resultado desde 1935.

Por su parte, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, se disculpó por la demoledora derrota de su partido en las elecciones, aunque defendió su campaña, que no consiguió ganarse a la clase obrera del país, como "de esperanza, y no de miedo''. "Siento que nos quedáramos por debajo y asumo mi responsabilidad por ello'', escribió Corbyn en una carta publicada en el periódico de izquierda Sunday Mirror. Pero el desastre electoral fue de tal dimensión que el laborismo perdió en distritos obreros del norte inglés, algo que no ocurría en décadas. Y la derrota fue la peor del partido desde el lejano año de 1935.

Corbyn, muy criticado en su propio partido tras semejante desastre electoral, ha dicho que renunciará al liderazgo laborista tras un "periodo de reflexión''. El proceso de elegir a un sucesor comenzará a principios del año que viene, aunque algunos han pedido su renuncia inmediata.

Las propuestas de Corbyn no lograron movilizar a unos votantes temerosos de más incertidumbre tras tres años de inestabilidad en torno al Brexit. La campaña de Johnson, en cambio, se centró en un escueto lema: "Lograr el Brexit'' ("Get de Brexit done"). La Cámara de los Comunes volverá a sesionar con su nueva conformación el próximo jueves y uno de los primeros proyectos de ley que presente el premier será el del Brexit, que el anterior parlamento se había negado a aprobar. Esto llevó a Johson a convocar elecciones anticipadas, las que ganó de manera contundente el jueves pasado.

En tanto, el miembro del gabinete Michael Gove, hombre de confianza de Johnson, prometió que se terminará de negociar cuál será la futura relación con la UE tras el Brexit a fines de 2020, como establece el plazo acordado. Gove hizo esa declaración luego de las dudas expresadas por varios líderes europeos.Ahora el foco está puesto en saber si Reino Unido y la UE llegarán a acordar las reglas de la nueva relación bilateral para diciembre del año próximo, como establece la "hoja de ruta" que Johnson negoció con Bruselas. Varios líderes europeos pusieron en duda que se pueda negociar una relación tan compleja en apenas un año, pero Gove lo dio por seguro. "Hay áreas en las que los intereses de la Unión Europea y los del Reino Unido ya están estrechamente alineados, por lo que estoy seguro de que no solo podremos abandonar la UE el 31 de enero, sino también concluir todos los detalles de una nueva relación en poco tiempo", explicó.