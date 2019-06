Boris Johnson, el precandidato favorito para convertirse en el próximo primer ministro de Gran Bretaña, enfrentaba presión para que declarara sobre una visita que la policía efectuó a su departamento en Londres, tras un presunto pleito con su novia.

Rivales políticos fustigaron a Johnson por rehusarse a comentar sobre el incidente del viernes a la madrugada, cuando agentes de policía tocaron a su puerta luego que un vecino informó de gritos y golpes en la casa donde el líder del Partido Conservador vive con su pareja, Carrie Symonds. Sin embargo, el modo en que el episodio fue hecho público recibió críticas desde sectores conservadores: el vecino hizo llegar una grabación de voz del incidente al diario The Guardian, un conocido adversario de Johnson y de los conservadores en general.

Tras cinco rondas de votaciones entre legisladores del Partido Conservador, Johnson, ex ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña y ex alcalde de Londres terminó siendo el favorito para reemplazar a Theresa May como líder del partido y primer ministro de Gran Bretaña. Para ello deberá competir una interna entre los afiliados al partido con el segundo en las votaciones, Jeremy Hunt.

Al preguntársele varias veces sobre la visita policial durante un foro del Partido Conservador, Johnson respondió que el público no querría "escuchar acerca de ese tipo de cosas". Dijo que la gente debería juzgar su carácter en base a su historial como alcalde de Londres y sus planes para dirigir a Gran Bretaña.

Pero el incidente siguió dominando los titulares británicos del domingo. El otro precandidato para ser el líder del Partido Conservador, el ministro de Relaciones Exteriores Jeremy Hunt, dijo que Johnson no debería "rehuir" las preguntas. "No voy a comentar sobre la vida personal de Boris, pero lo que Boris tiene que hacer es participar apropiadamente en este debate de liderazgo", dijo Hunt a Sky News. "Esta es una audición para ser primer ministro del Reino Unido, y Boris tiene que demostrar que está preparado para contestar preguntas difíciles".

La policía ha dicho que los agentes que llegaron al departamento encontraron a todos los ocupantes "a salvo y bien" y que no se había cometido ningún delito. El vecino que llamó a la policía, Tom Penn, dijo que los gritos eran "lo suficientemente fuertes e iracundos como para asustarme y preocuparme por el bienestar de los involucrados".

