Boric visitó la zona mapuche y comparó los últimos actos violentos con el nazismo

Fue la primera vez que el mandatario chileno recorre la región sureña. En pocas horas, fueron quemadas una escuela y una iglesia, además de varios bloqueos de rutas. "No van a intimidarme. Son terroristas", declaró

El presidente de Chile, Gabriel Boric, llegó este jueves a la región de La Araucanía , 700 kilómetros al sur de Santiago, para concretar su primera visita en la zona. Denunció los últimos actos de violencia y no dudó en calificar de "terroristas" a los grupos extremistas mapuches que los cometen. Llegó incluso a comparar la quema de una escuela y una iglesia con la violencia del nazismo y de la dictadura pinochetista.

“Hoy quemaron una escuela recién inaugurada, una iglesia, hubo cortes de ruta que generaron cortes de tránsito. Yo le quiero decir a las personas que están detrás de esos atentados que si creen que privando de educación a los niños de La Araucanía rural o privándolos del acceso al agua, van a lograr intimidarme a mí o a este gobierno, están muy equivocados. Son unos cobardes. Y los vamos a perseguir con todo el peso de la ley”, sentenció el mandatario.

Y agregó: “¿Saben a lo que me recuerda la quema de la escuela y de la iglesia que vimos hoy? Me recuerda a cuando en la década de 1930 los nazis quemaban sinagogas, me recuerda cuando en septiembre de 1973 la dictadura quemaba libros”.

Fue preguntado entonces si ante estos hechos se los puede calificar como terroristas. “Yo no quiero entrar en una polémica semántica respecto a esto, creo que nos hace mucho daño. Yo creo que en la región han habido actos de carácter terrorista”.

La Coordinadora Arauco Malleco (CAM), una de las principales organizaciones radicales mapuche que se ha atribuido ataques incendiarior forestales, emitió un comunicado para rechazar y “sabotear” el primer viaje del presidente a la zona: “Fuera Boric del Wallmapu”, advirtió.

El mandatario anunció en conferencia de prensa la puesta en marcha de centros de apoyo y recursos para las víctimas de la violencia de los extremistas, además de medidas para aumentar la seguridad en la región, entre las que destacó el Plan Nacional contra el Crimen Organizado en La Araucanía, en el que se priorizan el combate a los delitos de robo de madera y la fiscalización de armas .

Aseguró que en materia de seguridad se dispusieron 20.900 millones de pesos chilenos (23,6 millones de dólares) para mejorar la vigilancia en las rutas que pasan por la macrozona sur y caminos aledaños, además de la instalación de 36 puntos de cámaras en los tramos más conflictivos.

En cuanto al apoyo a las víctimas, detalló que realizarán la apertura de dos centros de apoyo además de “la disposición de nuevos recursos para asistir al 100% de las víctimas que vieron afectado su capital de trabajo“.

El jefe de Estado recordó que el conflicto mapuche en dicha zona ha sido abordado por distintos Gobiernos, pero “no hemos sido capaces como Estado de resolver el rezago en materia de pobreza ni encontrar un camino para encontrar la paz”.

“Otorgar seguridad a todas las personas de la patria es prioridad. Es así como sacaremos adelante este tremendo desafío”, agregó Boric, quien indicó que en su visita, que se extenderá por dos días, espera “tener diálogos con todos los sectores de la comunidad”.

“Nos interesa que lo que estamos haciendo acá sea una política de Estado, no me interesa que esto se identifique con mi nombre, sino que sea una política que se mantenga en el tiempo y por eso lo vamos a construir en conjunto“, argumentó el mandatario.

La visita se da en medio de diversos hechos de violencia en la zona, como ataques incendiarios, bloqueos de ruta y barricadas registradas en las horas previas a la llegada del presidente. “La gran mayoría de quienes habitan en La Araucanía y la inmensa y abrumadora mayoría del pueblo mapuche quiere la paz, y con ellos vamos a dialogar”, concluyó el presidente.

Boric cumple su primera visita en la región de La Araucanía junto a los ministros del Interior, Secretaría General de la República y Obras Públicas, a ocho meses de haber asumido el cargo.

El gobierno tuvo su primera visita a la zona en la primera semana de administración con la representación de la ministra del Interior de entonces, Izkia Siches, quien tenía previsto ingresar a la comunidad de Temucuicui. Sin embargo, fue recibida con disparos al aire por parte de la comunidad mapuche.

Las Fuerzas Armadas colaboran con las policías en la Región de La Araucanía y dos provincias del Biobío desde el 17 de mayo pasado, cuando Boric decretó el estado de excepción de emergencia en la zona, ratificado cada 15 días por el Congreso a solicitud del Ejecutivo.