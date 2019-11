Mandatarios y figuras de la región salieron a pronunciarse sobre la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, con un respaldo casi unánime de parte de los dirigentes afines y cercanos, que denunciaron un golpe de Estado, y la voz discordante del brasileño Jair Bolsonaro, en todos los casos con la red Twitter como canal de expresión. Para Bolsonaro, la renuncia de Morales se debió a "las denuncias de fraudes", por lo que queda la "lección" de que los comicios "deben ser auditados". "La lección que queda para nosotros es la necesidad de que, en nombre de la democracia y la transparencia, se haga un recuento de los votos" y que "puedan ser auditados", indicó. Del otro lado, el ex presidente Lula da Silva, que el viernes recuperó su libertad, no dudó en calificar de "golpe de Estado" la salida de Morales del Ejecutivo. "Acabo de saber que hubo un golpe de Estado en Bolivia" y que "el compañero" Morales "fue obligado a renunciar", escribió Lula, que lamentó que "América Latina tenga una élite económica que no sepa convivir con la democracia y con la inclusión social de los más pobres".