Bolsonaro y Haddad, rumbo a la segunda vuelta en Brasil

El candidato ultraconservador a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro (Partido Social-Liberal), ostenta una ventaja de seis puntos sobre su rival Fernando Haddad, del lulista Partido de los Trabajadores (PT), según una última encuesta publicada ayer por la firma Ibope.

A 10 días de las elecciones brasileñas, a celebrarse el domingo 7 de octubre, Bolsonaro reúne el 27 por ciento de las preferencias y Haddad, el 21 por ciento.Ambos candidatos perdieron un punto porcentual de intención de voto con relación a la semana pasada (28 por ciento y 22 por ciento).

Como según los sondeos ningún candidato obtendría más de la mitad de los votos, lo más probable es que tengan que medirse en un balotaje, el 28 de octubre, en el que surge como favorito Haddad, delfín del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, actualmente en la cárcel.

Según el Ibope, en una probable segunda vuelta, el socialista obtendría el 42 por ciento de los votos y el ultraderechista el 38 por ciento

En tercer lugar como favorito se encuentra el laborista Ciro Gomes, con el 12 por ciento.

La encuesta tuvo en cuenta la opinión de 2.000 electores en 126 municipios.

En cuarto y quinto lugar aparecen Geraldo Alckmin, candidato por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y la ecologista Marina Silva, la tercera candidata más votada en las dos últimas presidenciales y cuya intención de voto se ubica en el 6 por ciento.

Ayer fracasó un intento de reunión de los candidatos presidenciales de centro en Sao Paulo.

Silva y Henrique Meirelles (Movimiento Democrático brasileño) desistieron de participar en un cónclave con el conservador Alckmin y Alvaro Dias, de Podemos, para evaluar la posibilidad de unirse en una candidatura presidencial para la primera ronda electoral.

Pelotón perdedor

La reunión era articulada por el movimiento "No a los Extremos", que ganó proyección con la publicación de una carta abierta del ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, en la que se llamaba a la unión de candidatos "que no se alían a visiones radicales".

Los candidatos del centro no superaría ninguno el 15 por ciento de los votos individualmente.

En diálogo con periodistas, el abogado y ex ministro de Justicia Miguel Reale Júnior admitió que las negociaciones para la reunión entre los candidatos fueron difíciles y dificultosas.

"Hoy podría haber sido un gran día, la idea era discutir una candidatura única de centro y un gobierno único", manifestó Reale.

De acuerdo con el jurista, hubo una reunión virtual previa entre asesores de las campañas, pero entre los presidenciables la propuesta no prosperó, en particular por el rechazo de Marina Silva y de Meirelles.

"Muchos candidatos se han sensibilizado con la idea de una concertación, un gobierno compartido, espero que esta idea todavía pueda prosperar", señaló.

Reale Júnior fue uno de los autores de la solicitud de "impeachment" (juicio político) contra la entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien fue destituida en agosto de 2016.

Ligado al PSDB, el jurista lanzó la propuesta de unir al centro luego del magro desempeño de la candidatura de Alckmin, quien figuraba como el candidato centrista con mejores condiciones para disputar un lugar en la segunda vuelta.