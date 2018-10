Bolsonaro se acercará a EEUU y sus aliados si llega a presidente

El candidato derechista brasileño Jair Bolsonaro delineó sus ideas de política exterior. Planteó un acercamiento directo a Estados Unidos y sus aliados y un alejamiento simultáneo de los países enemigos de Washington a los que se vinculó Brasil durante la larga era del PT (2003-2016). El candidato dio una entrevista a la publicación Jornal Extra, que parece una réplica de Bolsonaro a las varias entrevistas que su rival Fernando Haddad dio el domingo a grandes medios nacionales e internacionales. Jornal Extra es un portal relativamente desconocido pero con afinidad ideológica con Bolsonaro.

Preguntado sobre las relaciones internacionales que plantearía en caso de ser elegido presidente, contestó sin dudar: "la tarjeta de visita que le presento a la comunidad internacional son mis viajes a Corea del Sur, Japón, Israel y Estados Unidos. He demostrado con qué países, con qué perfil de país, queremos prioritariamente restablecer nuestros vínculos". Para dejar bien claro a dónde dirige su atención, agregó: "También quiero apartar una sombra de desconfianza con Brasil: es tradición nuestra elegir a corruptos y enemigos de Estados Unidos. He demostrado que nuestra tónica no será esa. Seremos realmente amigos de países como los que he citado. He dicho que el primer viaje mío, si soy elegido, será a Israel. El segundo, a los Estados Unidos. Tenemos algunos interlocutores con el gobierno estadounidense. En caso de llegar (a la presidencia), pretendemos acercarnos, buscar el bilateralismo". Sobre el tema, la entrevistadora señala que "el politólogo Walid Phares informó que Irán está interfiriendo en las elecciones brasileñas con la ayuda de Siria y el Líbano". Bolsonaro contesta que "Sí, somos conscientes de esto y hemos ido a las autoridades. Hay mucho interés geopolítico involucrado en las elecciones brasileñas".

Sobre sus ya famosas declaraciones racistas y sexistas, Bolsonaro se defendió afirmando que su suegro es negro. "Me llaman racista. Mi hija es nieta de Paulo Negao, que tiene sangre negra y es nordestino". Sobre su machismo y una aberrante frase que le dijo a una diputada, comentó que "fue una frase que pronuncié a una diputada en el calor de una discusión". Sobre la comunidad gay, "me opuse al kit gay en las escuelas, para niños en el rango de seis años de edad". El citado material educativo fue prohibido por el gobierno de Dilma Rousseff en 2011.

La entrevistadora recuerda que "Lula declaró en 1979, en una entrevista con la revista Playboy, admirar a Hitler y Mao Tse Tung. De hecho, nunca se retractó de eso. ¿Usted tiene alguna referencia de estadista?" Bolsonaro responde lacónicamente: "Margaret Thatcher".

Costosas ambiciones de Lula

Sobre las "innumerables nuevas embajadas creadas en la era petista, hay muchas críticas sobre los criterios de selección de los países escogidos" indaga la periodista. Bolsonaro responde: "Fue un criterio problemático. El PT salió a abrir embajadas en países sin la menor relevancia comercial o estratégica para Brasil. La idea petista era agradar a esos países para obtener votos para conseguir un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. No tenemos la bomba atómica y no veo esa necesidad de estar en el Consejo de Seguridad. Estas embajadas generan muchos gastos. Pasaremos un peine fino en eso". El sueño de ser miembro permanente del Consejo impulsó a Lula da Silva a forjar alianzas muy criticadas, como su acercamiento a Irán y Turquía. El proyecto finalmente quedó en nada.