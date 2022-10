Bolsonaro recorta levemente la ventaja que le lleva Lula en los sondeos

El ex presidente sigue adelante, por 54% a 46%, pero pierde dos puntos respecto al estudio previo. Ecos del debate televisivo del domingo

En la última investigación, realizada entre el sábado y el domingo, Lula reúne 50% de la intención de sufragios totales contra 43% de Bolsonaro, con 5% de votos en blanco o nulos y 2% de indecisos, según el portal G1, del grupo Globo. Los sufragios válidos son aquellos que se inclinan positivamente por alguno de los candidatos, y para calcular su incidencia no se consideran los votos nulos o en blanco ni, en el caso de las encuestas, las respuestas de quienes no decidieron a quién apoyarán. Asimismo, la última encuesta registró un nuevo descenso de la proporción de brasileños que no votarían de ningún modo por Bolsonaro (48% a 46%) o por Lula (42% a 41%).

Esta es la tercera encuesta del Ipec desde la primera vuelta de las elecciones. Se entrevistó a 3.008 personas en 184 municipios entre el sábado 15, el domingo y este lunes. El margen de error es de dos puntos porcentuales, con un índice de confianza del 95%. La encuesta fue registrada en el Tribunal Superior Electoral (TSE).

En la primera vuelta del 2 de octubre, Lula recibió 57,2 millones de votos (48,4%), y Bolsonaro, 51,07 millones (43,2%). La segunda ronda está prevista para el 30 de octubre. En el llamado “sondeo espontáneo” los entrevistadores no presentan el nombre de ninguno de los candidatos. En este escenario, Lula aparece con el 48%, y Bolsonaro, con el 42%. Los votos en blanco y nulos sumaron un 6%, y un 4% de los encuestados dijeron que no sabían o prefirieron no dar su opinión. En relación con la encuesta anterior, los votantes que declararon espontáneamente su intención de votar en blanco o anular el voto oscilaron entre el 5% y el 6%. “Esta proporción de votantes puede provocar movimientos de última hora”, advierte Ipec.

Tanto este instituto como Datafolha fallaron groseramente los pronósticos del primer turno: ambas empresas de sondeos aseguraban que Lula ganaría con holgura en ese primer turno. Hubo 58 estudios que indicaron ese resultado durante la campaña anterior a esa primera elección. Por esto, las nuevas encuestas son tomadas con distancia por los brasileños, que suelen ironizar sobre ellas en las redes sociales y los medios de comunicación.

El debate

Lula da Silva (PT) y Jair Bolsonaro (PL) participaron el domingo del primer debate de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, realizado conjuntamente por los canales de televisión Bandeirantes y Cultura, el portal UOL y el diario Folha de Sao Paulo. Los candidatos intercambiaron acusaciones sobre corrupción y difusión de noticias falsas y abordaron temas como las muertes causadas por Covid, el "presupuesto secreto", la deforestación, las obras en el Nordeste, la educación, las vacantes en el Tribunal Supremo de Justicia (Corte Suprema) y el combate a la pobreza.

En tres bloques, Lula y Bolsonaro alternaron momentos de confrontación directa, en los que tuvieron que gestionar un “banco de tiempo” de 15 minutos para cada uno, y respondieron a las preguntas de los periodistas. También se permitió a los candidatos desplazarse por el escenario y permanecieron uno al lado del otro durante gran parte del tiempo.

Para los columnistas de GloboNews y G1, fue un debate equilibrado, en el que Lula estuvo mejor en la discusión sobre la pandemia y la compra de vacunas, y Bolsonaro tuvo su mejor momento explorando el tema de la corrupción en los gobiernos de Lula y en la empresa estatal Petrobras.

Los comentaristas valoraron que ambos candidatos se hayan comportado bien y no mostraron excesiva agresividad. Para la analista de Globo Míriam Leitao “el debate fue equilibrado, pero Lula logró hacer más puntos al abordar la pandemia. Lula logró hacer más puntos importantes sobre la pandemia, que está fresca en la memoria de todos. Repitió cosas que todo el mundo vio todo el tiempo de la pandemia. El abandono del presidente Bolsonaro, la falta de solidaridad, la falta de visitas” a los hospitales. La presentadora y columnista Andréia Sadi destacó el comportamiento de Lula y Bolsonaro. Según ella, las dos campañas se preocuparon por el autocontrol de los candidatos, que al final tuvieron intercambios “incluso cordiales”. “Lula en el primer bloque fue más enérgico, trajo el verdadero Brasil y allí, realmente, hay una confrontación sobre el gobierno de Bolsonaro”, estimó. Pero “cuando Bolsonaro va a temas en los que se siente más cómodo, habla de la corrupción, de Petrobras, y creo que Lula se perdió un poco ahí y no tuvo una respuesta a la altura. Así que Bolsonaro logró hacerlo mejor en ese tema”.