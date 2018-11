Bolsonaro dijo que los brasileños "no saben lo que es la dictadura"

"El pueblo brasileño no sabe todavía lo que es la dictadura, no sabe lo que es sufrir en manos de esas personas", dijo Bolsonaro tras su conversación con Orbán.

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a sorprender con sus declaraciones al afirmar que el pueblo brasileño "no sabe todavía lo que es la dictadura". Bolsonaro, ex capitán de reserva, que no ha ocultado nunca su admiración por la dictadura militar que vivió Brasil (1964-1985), se expresó así después de mantener una conversación telefónica con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, conocido por sus discursos xenófobos y contra la inmigración. "Hungría es un país que sufrió mucho con el comunismo en el pasado, es un pueblo que sabe lo que es la dictadura. El pueblo brasileño no sabe todavía lo que es la dictadura, no sabe lo que es sufrir en manos de esas personas", dijo Bolsonaro tras su conversación con Orbán. Según un informe de la comisión de la verdad del gobierno, 434 personas murieron o desaparecieron durante la dictadura militar en Brasil y solamente 33 cuerpos fueron localizados. Sin embargo, la lista de víctimas podría ser mayor ya que, según aseguró la comisión, las Fuerzas Armadas apenas colaboraron para esclarecer las cifras.

El presidente electo también afirmó que con "total certeza", Hungría será "un gran socio" para Brasil. En septiembre, el Parlamento Europeo votó a favor de sancionar a Hungría por incumplir los valores democráticos. Preguntado sobre esta cuestión, Bolsonaro afirmó que "Europa está sufriendo con la inmigración desordenada", y criticó la ley de inmigración aprobada el año pasado en Brasil. "Yo estaba en contra de esa última ley de inmigración que transformó a Brasil en un país sin fronteras. No podemos permitir la entrada indiscriminada de los que quieren venir aquí. Si esa ley continúa en vigor, cualquiera puede entrar y llegar con más derechos que nosotros", declaró Bolsonaro.

En los últimos meses, cientos de miles de venezolanos emigraron de Venezuela debido a la crisis económica que sufren en su país. Muchos de ellos, se establecieron en el norte de Brasil tras cruzar la frontera.

En tanto, el futuro presidente de la estatal brasileña Petrobras, Roberto Castello Branco, afirmó ayer que está dispuesto a "vender lo que tenga que ser vendido" de la petrolera y puso como ejemplo de modelo económico exitoso de la región a Chile y la forma en cómo administra la empresa pública del cobre, Codelco. "Seremos una empresa estatal seria, productiva, con inversión clave en el petróleo submarino y vender lo que tenga que ser vendido. En Chile está el ejemplo de Codelco, mayor productora de cobre del mundo, que convive con otros actores en el mercado global. Chile es la mejor economía de América latina y un ejemplo a seguir", dijo Castello Branco, ex consejero de administración de la minera Vale, es considerado un ultraliberal que hizo un posgrado en la universidad de Chicago, en la misma línea que el ministro de Economía, Paulo Guedes, designado por Bolsonaro.