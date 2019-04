Bolsonaro: "Brasil no puede ser famoso como un paraíso gay"

Jair Bolsonaro generó una nueva polémica en Brasil al expresar que su país no debe convertirse en un paraíso para el turismo gay. "Si quieres venir a tener sexo con una mujer, adelante", agregó el presidente del gigante sudamericano durante un desayuno con periodistas. Horas más tarde Bolsonaro ordenó despedir al director de un banco público por aprobar una campaña publicitaria amigable con la comunidad gay y la diversidad racial.

Bolsonaro, un cristiano fundamentalista, no es nuevo en este tipo de declaraciones. Ayer comentó a los periodistas: "No podemos dejar que este lugar (Brasil) sea conocido como un paraíso para el turismo gay. Tenemos familias", agregó. La declaración es anacrónica, porque Brasil es un paraíso del turismo gay desde los años 80. Los dichos de Bolsonaro generaron una fuerte repercusión y fueron condenados por la comunidad LGTB. "Esto no es un jefe de Estado, es una desgracia nacional", expresó David Miranda, congresista de Río de Janeiro, en una entrevista con el diario británico The Guardian. "Está manchando la imagen de nuestro país de todas las formas imaginables", subrayó. Por su parte, Jean Wyllys, otro destacado activista LGTB, comentó que comentarios de este tipo "incitan al odio" contra las minorías.

El presidente fue consultado por los periodistas sobre la imagen de homofóbico que tiene en el exterior. Respondió que eso no espantaba las inversiones sino a las familias brasileñas.

Antecedentes

No es la primera vez que Jair Bolsonaro hace este tipo de comentarios. Hace unos meses, durante la campaña electoral, llegó a decir que es "homófobo y orgulloso de serlo". Con este perfil ultraconservador, Bolsonaro sacó 55 por ciento de votos en el ballottage de noviembre pasado. El apoyo explícito que recibió de las populars iglesias evagelistas fue fundamental en su victoria sobre el izquierdista Fernando Haddad, del PT del ex presidente Lula.

La condena a la figura de Bolsonaro se extiende a ciudades del exterior. A principios de abril, el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York canceló un acto para honrar a Bolsonaro. El alcalde de Nueva York, el izquierdista Bill de Blasio, respaldó la decisión y calificó al jefe de Estado como "un ser humano muy peligroso". De Blasio es un referente de los sectores LGTB en Estados Unidos, pero Bolsonaro a su vez tiene el apoyo de los sectores conservadores que se identifican con el presidente Donald Trump.

Despido por una publicidad

Horas después de su resonante declaración homofóbica, Bolsonaro ordenó levantar una publicidad del Banco de Brasil que representaba la diversidad sexual. El presidente del Banco do Brasil, Rubem Novaes, destituyó al director de la institución y retiró una campaña publicitaria dirigida al público joven con actores que representan la diversidad racial y sexual. La campaña, que estaba en en marcha desde principios de abril, fue suspendida el día 14 por orden del mandatario tras verla en televisión. En el anuncio, participan actores jóvenes, negros, tatuados y una transexual.

Bolsonaro llamó a Novaes solicitando no sólo la retirada de la campaña sino también la destitución del director de marketing del Banco do Brasil, Delano Valentín, informó el diario Folha de Sao Paulo.

La entidad confirmó la llamada del presidente a Novaes e informó que el ejecutivo del banco respondió a los pedidos de Bolsonaro.

Oficialmente, Novaes dijo que fue "una decisión tomada en conjunto". No obstante, fuentes cercanas a ambos aseguran que el presidente del banco no vio la campaña hasta que Bolsonaro entró en contacto.

Valentín comenzó sus vacaciones poco después de que el anuncio fuera retirado.

Desde que Novaes asumió la presidencia del Banco do Brasil, encargó a sus equipos de marketing y tecnología un plan para atraer a jóvenes con un lenguaje más moderno y con servicios a través de internet capaces de competir con las fintechs, una amenaza para los grandes bancos.