Bolsonaro aceptó la anulación del acuerdo y salvó de la caída al presidente paraguayo

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, superó ayer el riesgo de que el Congreso le formara juicio político y lo destituyera por el acuerdo energético secreto con Brasil, que fue formalmente rescindido, y anticipó que podría haber más despidos de funcionarios por el caso.

El mandatario rompió el silencio al mediodía, luego de que la fracción del Partido Colorado gobernante que lidera el ex presidente Horacio Cartes retirara su apoyo al juicio político y dejara a los opositores Partido Liberal y Frente Guasú imposibilitados de alcanzar la mayoría necesaria para promoverlo.

También es cierto que el mandatario brasileño Jair Bolsonaro ayudó a que Benítez capeara la aguda crisis que lo llevaba al seguro camino de la destitución. Bolsonaro ordenó a su embajador en Asunción, Carlos Simas Magalhaes, concurrir a la sede de la Cancillería paraguaya para firmar la anulación del acta de la discordia.

El presidente Abdo Benítez reconoció que el acta sobre las compras de energía a la represa binacional Itaipú situó como "vulnerable" al Paraguay, por lo que destituyó a los partícipes de la negociación y adelantó que podría haber más desvinculaciones.

Por la operación denunciada por irregular, Paraguay podía haber dejado de percibir poco más de 200 millones de dólares y la sangría sería transferida al usuario común de luz.

Un medio de prensa, el diario Abc, atizó aún más el fuego, al sostener en base a documentos, mensajes y audios, que la cláusula suprimida estaba dirigida a beneficiar a una compañía eléctrica ligada a Bolsonaro. Involucró en la intermediación al vicepresidente Hugo Velázquez.

La indignación y la desconfianza llevó a la oposición liderada por el liberal Efraín Alegre —ex rival de Abdo en las presidenciales de 2018— a unirse a la agrupación del ex presidente Horacio Cartes, disidente de Abdo en el partido Colorado, para forzar un juicio político del jefe de Estado y de su Vice "por traición a la Patria". Luego, Cartés, dio un giro en el aire.

Desde la Cámara de Diputados, donde debía ingresar el pedido de juicio político, su presidente, el "cartista" Pedro Alliana tuiteó: "Nos retiramos de la intención de iniciar el juicio político contra el Presidente de la República. Creemos que con el documento que deja sin efecto el acta bilateral, el daño está reparado", sentenció.

Abdo Benítez se dirigió a la población desde el Palacio López poco después de que se firmara con Brasil la anulación del acuerdo que puso en jaque a su gobierno.

Con un aspecto bastante cansado, según destacó el diario " ltima Hora", el mandatario agradeció a la ciudadanía por las críticas y a la clase política por la reflexión.

Para el jefe del Estado, la redacción del acta bilateral pudo situar como vulnerable al Paraguay, a contrapelo de lo que afirmó cuando estalló el escándalo, donde habló de beneficios para el país y de un "acuerdo histórico".

Abdo Benítez justificó su silencio en los últimos días alegando que no quería hablar sin antes dejar sin efecto el criticado documento.

"El domingo he ordenado al entonces canciller Luis Castiglioni, ante la vulnerabilidad que podía tener el Paraguay en la redacción de un acta, que lleve adelante el proceso para su anulación, entendiendo que generó un debate apasionado y estoy seguro que la mayoría lo hizo de buena fe", expresó.

El mandatario recordó la primera reunión que mantuvo con su gabinete y mencionó que les dijo a sus colaboradores que "Paraguay no merece ser defraudado por sus líderes".

"Dije que no voy a tolerar corrupción, que por más que me duela, por la cercanía de compañeros y amigos de lucha, no nos da derecho a tener inconductas en el manejo de las cosas públicas. No solo actos de corrupción sino también errores. Por eso he ordenado que aquellos que participaron de un proceso, tal vez sin mala voluntad, sean destituidos de su cargo", aseveró.

Luego advirtió que si hay otros funcionarios que fueron negligentes en su trabajo también serán destituidos.

Poco antes de esta declaración, los gobiernos de Paraguay y Brasil dejaron hoy sin efecto el acta bilateral de compra de energía de la represa de Itaipú firmada por ambos países.

La anulación del acta fue firmada en la Cancillería paraguaya, en Asunción, por el nuevo canciller paraguayo, Antonio Rivas, y el embajador brasileño en Paraguay, Carlos Simas Magalhaes, informó EFE.

El nuevo documento destaca que se decidió delegar "a las instancias técnicas la definición del cronograma de potencia a ser contratada por la estatal paraguaya Ande y la brasileña Electrobras por el período 2019-2022".También se comprometieron a encontrar una "solución para el problema a corto plazo".

“La mayor entrega de la era democrática”

Ricardo Canese, un especialista en energía que ocupó altos cargos en gobiernos de Paraguay, afirmó ayer que el presidente Abdo Benítez intentó concretar “la mayor entrega en 34 años de democracia” a Brasil.

Canese, actual diputado del Parlasur por el frente izquierdista Guasú, destacó que “el acta secreta de Abdo y el presidente brasileño Jair Bolsonaro, ahora pública, establece que el 89% de la energía barata de Itaipú le corresponde en 2019 al Brasil, pese a que que el artículo XIII del Tratado de Itaipú le garantiza 50% al Paraguay”. “La escala se mantiene cercana al 85% hasta llegar al año 2022”, precisó. Canese fue ministro de Energía del ex presdiente Luis González Macchi (1999-2003), coordinador de la Comisión de Entes Binacionales del ex mandatario Fernando Lugo (2008-2012) y es el actual presidente de la Comisión Hidroeléctrica del Parlasur.