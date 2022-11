"Estábamos afuera del aeropuerto intentando llegar, pero por las manifestaciones a favor de Bolsonaro no pudimos llegar a tiempo a nuestro vuelo, intentamos llegar con las personas del aeropuerto y de la aerolínea, pero no hicieron nada para ayudarnos, no encontré a ningún funcionario del aeropuerto en su oficina y una empleada de una tienda de comidas me dijo que las personas que trabajan acá están afuera manifestando", dijo a la agencia Sputnik una pasajera varada de la aerolínea argentina Fly Bondi que se identificó como Ana.