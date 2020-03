Bolivia: la OEA rechazó un estudio que favorece a Morales

La Organización de los Estados Americanos (OEA) respondió al informe del instituto estadounidense MIT que afirma que no existe “evidencia estadística de fraude” en las elecciones presidenciales del pasado octubre en Bolivia. La OEA, que supervisó esas elecciones con decenas de expertos en el país y concluyó que hubo fraude, sostiene que el artículo de los investigadores Jack Williams y John Curiel “ignora los principales hallazgos del informe de la auditoría de la OEA”. “No es honesto, ni basado en hechos, ni exhaustivo. No es científico”, añade.

La auditoría de la OEA denuncia “manipulación intencional” del comicio. Al día siguiente de las elecciones del 20 de octubre pasado, la misión de observadores electorales de la OEA pidió que se hiciera el ballottage, dadas las numerosas irregularidades que sus expertos habían detectado en la jornada electoral y luego en el escrutinio oficial. La OEA achaca a los académicos que ignoraran los hallazgos de su informe relacionados con los cambios en las actas y la falsificación de las firmas de jurados de mesas, y que durante el recuento de votos el flujo de datos se redireccionó a dos servidores ocultos y no controlados por personal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), “lo que posibilitaba la manipulación de datos y la suplantación de actas”, apunta la carta dirigida a los editores de The Monkey Cage, un blog del diario The Washington Post, quienes publicaron el análisis de Williams y Curiel. Ambos pertenecen al MIT, a su “Election Data and Science Lab”. Pero en la publicación académica el MIT subraya que “el análisis y la interpretación de las conclusiones expresan las únicas opiniones de los autores”.

Los académicos creen que las “irregularidades” descubiertas por la OEA se basan en “acusaciones de firmas falsificadas y alteración de las actas” y en la suspensión del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP). Y que todo esto llevó a concluir que “afectó los resultados tanto de ese sistema como del recuento final”. Su estudio no evalúa si dichas irregularidades “apuntan a una interferencia deliberada” o si reflejan los problemas de “un sistema con fondos insuficientes y funcionarios electorales mal capacitados”. Se limitan a decir que la “evidencia de las estadísticas” arroja una “correlación de 0.946” entre el margen de Morales y el candidato Carlos mesa antes y después de la suspensión del conteo. En otros términos, el trabajo de Wiliams y Curiel es puramente informático, usa un programa que da correlaciones o probabilidades. La OEA, en cambio, estuvo en Bolivia, tanto para cubrir las elecciones y el proceso previo como para hacer la auditoría posterior, que pidió el propio Morales.

El domingo electoral el conteo oficial preliminar se detuvo con el 84% de los votos, cuando Morales superaba por 7,87 puntos a Mesa. Cuando volvió el sistema a la tarde del día siguiente, el margen era de más de 10 puntos. La OEA determinó que “una irregularidad en esa escala es un factor determinante en el resultado” a favor de Morales y que según “el análisis estadístico” la victoria de Evo Morales fue “estadísticamente improbable”. La OEA agrega además pruebas materiales, como actas falsificadas y firmas que no coinciden. Los académicos del MIT estiman que “es muy probable que Morales haya superado el margen de 10 puntos porcentuales en la primera vuelta”. El estudio probabilístico no permite afirmar que “el MIT probó que Evo Morales ganó las elecciones”, como publicaron algunos medios. La OEA da cuenta de que los resultados preliminares y el cómputo estaban “viciados”, identifica un patrón de manipulaciones y falsificaciones, una cadena de custodia deficiente; y actas no fiables. “Es un desafío a la razón que alguien tome una de estas pruebas, supuestamente la cuestione, ignore todas las demás y declare con orgullo que ’no hay razón para sospechar fraude”, lamenta la OEA sobre el estudio del MIT.