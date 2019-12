Bolivia declaró "personas no gratas" a la embajadora de México y a la encargada de negocios y el cónsul de España, a quienes dio 72 horas para abandonar el país. La medida es una represalia por la inusual "visita" de agentes de seguridad españoles encapuchados a la embajada de México en La Paz la semana pasada. España rechazó las acusaciones, a las que calificó de "gesto hostil'' y en represalia ordenó la expulsión de tres diplomáticos bolivianos. La escalada diplomática entre el gobierno interino de Bolivia, México y España es parte del enfrentamiento de estas dos naciones con la presidenta interina Jeanine Añez. La oposición boliviana criticó la decisión del gobierno, al mismo tiempo que las oposición de México hacía lo propio con su gobierno, el que no reconoce al Ejecutivo interino de la presidenta Jeanine Añez.

"Este grupo ha lesionado al pueblo y al gobierno constitucional. Su conducta hostil, intentando ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia de México en Bolivia, desafiando a oficiales bolivianos, son hechos que no podemos dejar pasar'', dijo Jeanine Añez en la casa de gobierno de La Paz.

Cuatro funcionarios de seguridad de la embajada de España en Bolivia acudieron el viernes con el "rostro cubierto y presumiblemente armados'' a la residencia de la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, donde están asilados nueve ex funcionarios del ex presidente Evo Morales a quienes el gobierno rechaza concederles salvoconducto y los acusa de delitos graves, según eumeró ayer canciller Karen Longaric. La canciller boliviana explicó que el principio universal de asilo no es válido en casos de delitos como los imputados a ex ministros de Morales alojados en la embajada mexicana. Las cancillerías de España y México afirmaron, por separado, que se trató de una "visita de cortesía'' de la encargada de negocios de España, Cristina Borreguero, a la embajadora Mercado y que no hubo intención de liberar a los refugiados bolivianos.

Añez calificó de "inconsistentes'' esas explicaciones. "No se puede montar semejante atropello para cumplir una visita de cortesía'', dijo, en referencia al acompañamiento de hombres armados y encapuchados que escoltaban a la encargada de negocios española.

El gobierno español rechazó "tajantemente cualquier insinuación sobre una supuesta voluntad de injerencia en asuntos internos de Bolivia'' y tildó las afirmaciones de "falsas teorías conspiratorias. España exige que el actual gobierno interino de Bolivia reconduzca y desescale los contenidos de sus afirmaciones y recupere el buen sentido de confianza entre nuestros países'', dijo el gobierno español, que también tiene carácter de interino (ver pág. 26). El gobierno de Pedro Sánchez no ha reconocido al gobierno interino de Jeanine Añez.

Añez agregó que la expulsión también se aplica al cónsul español Alvaro Fernández "y al grupo de presuntos diplomáticos encapuchados y armados'' que protagonizaron el incidente. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció la víspera que seis agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) español ya habían dejado el país. "Bolivia no es colonia de nadie, la democracia y el gobierno constitucional se respetan. Tenemos en alta estima a los pueblos de España y México pero no podemos tolerar abusos y prepotencia de sus gobernantes que tratan de proteger a criminales que han cometido delitos de sedición, alzamiento armado y terrorismo'', señaló.

Entre los asilados en la residencia de la embajada de México figura Juan Ramón Quintana, ex ministro de la presidencia y brazo derecho de Morales, a quien el gobierno acusa de financiar y organizar las violentas protestas que siguieron a la renuncia de Morales.

Longaric aclaró que la expulsión de los tres diplomáticos no implica una ruptura de relaciones con esos países y agregó que recibió las disculpas del caso por parte de la ministra de Asuntos Exteriores de España. Pero luego Madrid ordenó la salida del encargado de negocios de Bolivia, Luis Quispe, del agregado militar Marcelo Vargas y del agregado policial Fernando Oblitas. En La Paz, manifestantes se apostaron afuera de la residencia de la embajadora mexicana y de la sede diplomática española para rechazar una eventual liberación de los asilados.