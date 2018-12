Boicot del partido de Lula a la investidura

De cara a la asunción, Bolsonaro "lamentó" el boicot a su figura que le anunciaron los opositores Partido de los Trabajadores (PT), Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Esta decisión no es inédita. En 2015, en la asunción de la reelegida Dilma Rousseff, los derrotados Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y Demócratas (DEM) no acudieron a la jura.

El PT, que tiene la mayor bancada en la cámara de representantes con 56 diputados, anunció su decisión el viernes ante la falta de "rectitud" en el proceso electoral, el cual, explicó, estuvo marcado por la "prohibición ilegal" de la candidatura de Lula y por la "manipulación criminal de las redes sociales para difundir mentiras" contra su candidato Fernando Haddad. La formación progresista denunció las posiciones racistas y misóginas de Bolsonaro y el "odio" que contra los movimientos populares y contra Lula, quien fue inhabilitado a raíz de una condena en segunda instancia a 12 años de prisión por corrupción. A la decisión del PT se sumó el Partido Socialismo y Libertad.

Brasilia, en tanto, se prepara para la toma de mando más custodiada de la historia, con base en el atentado a cuchillo que en septiembre sufrió Bolsonaro durante un mitin en Minas Gerais y que fue clave para ganar puntos de popularidad en la primera vuelta. Los periodistas no podrán circular por los edificios públicos —apenas en uno de ellos, como el Senado, el Palacio del Planalto o la Cancillería— durante la toma de posesión del mando.

Incluso los manifestantes no deberán llevar paraguas o elementos cortantes para ver el paso de la caravana oficial. Se esperan hasta 500.000 personas en la Explanada de los Ministerios, aunque se desconoce si Bolsonaro viajará en el tradicional Rolls Royce descapotable que usan todos los electos antes de asumir. El presidente Michel Temer firmó un decreto que autoriza al jefe de la Fuerza Aérea a derribar aeronaves que violen el espacio aéreo en Brasilia durante la ceremonia.