El ex alcalde de Nueva York y multimillonario Michael Bloomberg lanzó su campaña por la candidatura presidencial del Partido Demócrata. Bloomberg se suma a un numeroso pelotón de candidatos, en lo que se anticipa será una durísima primaria para ganar la postulación demócrata en 2020.

Poniendo fin a semanas de especulaciones, el ex republicano de 77 años y uno de los hombres más ricos del mundo, años anunció su candidatura en un mensajeo publicado en un sitio web de campaña, describiéndose como el "único apto para derrotar" al presidente Donald Trump. Bloomberg prevé lanzar una amplia campaña publicitaria en estados clave del país. "Me postulo para presidente para derrotar a Donald Trump y reconstruir Estados Unidos", escribió Bloomberg. "No podemos permitirnos cuatro años más de acciones imprudentes y poco éticas del presidente Trump", continuó. "El representa una amenaza existencial para nuestro país y nuestros valores. Si gana otro mandato, es posible que nunca nos recuperemos del daño''.

El arribo del ex alcalde neoyorquino ocurre a 10 semanas de que comiencen oficialmente las elecciones primarias. Como centrista con fuertes lazos con Wall Street, se espera que Bloomberg batalle con la base progresista del partido. Se afilió al Partido Demócrata el año pasado. Sin embargo, sus enormes recursos económicos y su perfil moderado podrían ser atractivos en una competencia primaria que se ha convertido, sobre todo, en una búsqueda para encontrar a la persona mejor posicionada para negarle a Trump un segundo mandato el próximo noviembre.

Forbes clasificó a Bloomberg como la 11a. persona más acaudalada del mundo el año pasado con un patrimonio neto de aproximadamente 50.000 millones de dólares. Trump ocupó el puesto 259 con un patrimonio neto de poco más de 3.000 millones.

Bloomberg dijo que se autofinanciaría su campaña presidencial y que no aceptaría ninguna donación. En un video de casi dos minutos de duración, la campaña de Bloomberg lo describió como un "creador de empleos, líder y solucionador de problemas". El video también ataca a la administración Trump por no hacer lo suficiente ante la "creciente amenaza del cambio climático". Se publicó una versión más corta del video como anuncio de campaña en todo el país. Bloomberg ya ha prometido gastar al menos 150 millones de dólares de su fortuna para la campaña de 2020, incluidos más de 100 millones para Internet, entre 15 millones y 20 millones para promover el registro de votantes, de minorías principalmente, y más de 30 millones de dólares en una ronda inicial de avisos de televisión. Bloomberg no dijo cuánto estaría dispuesto a gastar en general en sus ambiciones presidenciales, pero su asesor Howard Wolfson dijo: "Lo que sea necesario para derrotar a Donald Trump". Bloomberg, fundador y propietario mayoritario de Bloomberg LP, compañía matriz de Bloomberg News, ya ha presentado documentos para aparecer en las boletas de votación primaria en algunos estados con voto anticipado. Recientemente presentó una solicitud ante la Comisión Federal de Elecciones para formar un comité de campaña presidencial y compró aproximadamente 30 millones de dólares en tiempo para avisos de televisión sólo para la próxima semana.