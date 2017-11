Berlusconi no deberá pagar una pensión alimenticia

El magnate y ex premier Silvio Berlusconi no tendrá que pagar una pensión alimenticia mensual de 1,4 millones de euros a su ex esposa Veronica Lario, decidió una corte de apelaciones en Milán.

Lario, una ex actriz de 61 años, tendrá que devolver 60 millones de euros a su ex esposo, el equivalente a la suma de dinero que recibió tras el divorcio en 2014. No se espera que la decisión tenga efecto inmediato, ya que Lario puede obtener una suspensión si presenta una segunda apelación.

La victoria legal de Berlusconi se vio facilitada por una decisión reciente de la Corte de Casación que indica que un divorciado no tiene derecho a seguir teniendo el mismo estatus económico que cuando estaba casado y que sólo puede reclamar una pensión de una ex pareja más rica si no se puede mantener económicamente.

Lario puede contar con 16 millones de euros en activos líquidos y además es la única propietaria de una empresa constructora que vale 78 millones de euros. Lario se casó con Berlusconi en 1990 y tuvieron tres hijos. Lo dejó en 2009 después de que un diario revelara que el entonces primer ministro había asistido a la fiesta de cumpleaños de una modelo de ropa interior que lo llamaba "papito". La joven cumplía 18 años.