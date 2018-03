Berlusconi apoya a líder ultraderechista como primer ministro

Aval. El ex "Cavaliere", de 81 años, acepta que Salvini lidere la coalición.

El líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, debería ser el próximo primer ministro de Italia, aseguró el ex jefe de gobierno conservador e impulsor de la alianza de centroderecha Silvio Berlusconi. Salvini, de 44 años, asumió el liderazgo de la alianza parlamentaria después de que su partido xenófobo Liga consiguiera más votos que el partido Forza Italia de Berlusconi dentro de esa coalición de centroderecha, en las elecciones del domingo. "Vamos a apoyar lealmente el intento de formar gobierno. Estoy convencido de que tendrá éxito: por mi parte (...) lo voy a apoyar", dijo Berlusconi.

Con el 99,9 por ciento de los votos escrutados (los resultados finales se conocerían recién la semana entrante), la alianza parlamentaria obtuvo más del 37 por ciento de los votos, de los cuales el 17 por ciento fue para la Liga, frente al 14 por ciento de Forza Italia de Berlusconi. No obstante, ese resultado no otorga a la coalición de centroderecha la mayoría suficiente para gobernar: en la Cámara de Diputados (de 630 escaños) le faltarían 49 y en el Senado (de 315 bancas), 22, según las proyecciones no oficiales. El partido antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S) fue sin embargo el partido más voto en solitario, con cerca de un 32 por ciento del voto, pero le faltan 88 escaños para conseguir una mayoría en la Cámara baja y el apoyo de otros 45 senadores para tener mayoría en el Senado.

El resultado supone que el gran perdedor de los comicios, el gobernante Partido Demócrata (PD, centroizquierda) tiene ahora la llave para formar gobierno, pues su apoyo es crucial tanto para la coalición de centroderecha como para M5S. La duda ahora de los socialdemócratas es si pasar a la oposición o pactar con los rivales. Su líder, Matteo Renzi, anunció que dejaba el partido, pero pretende quedarse hasta que se forme gobierno.