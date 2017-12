Bélgica cierra el proceso de extradición de Carles Puigdemont

Bélgica puso fin ayer al proceso de extradición del líder independentista catalán Carles Puigdemont y cuatro ex consejeros de su gobierno cesado a petición de la Justicia española, a una semana de las elecciones regionales catalanas. El juez de la Cámara del Consejo declaró "no procedente" el mandato de extradición contra los cinco políticos acusados de rebelión, después que la Justicia española pidiera el 5 de diciembre su retirada, indicó la fiscalía de Bruselas. "Cuando la euroorden se retira, el procedimiento se vuelve no procedente. Es lógico", dijo Paul Bekaert, uno de los casi 20 abogados de los equipos de la defensa de Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Antoni Comín y Meritxell Serret.

Los cinco se encuentran en Bélgica desde fines de octubre, después que el Parlamento catalán declarara unilateralmente la independencia de la región y el gobierno español respondiera asumiendo el control de la autonomía y convocando a elecciones regionales. Puigdemont indicó el 6 de diciembre que la intención de los cinco políticos independentistas, quienes se presentan en dos listas diferentes a los comicios del 21 de diciembre, es continuar "por el momento" en Bélgica, pero dejó la puerta abierta al regreso. Sin embargo, en España, están siendo investigados por rebelión, sedición, desobediencia, malversación y prevaricación, lo que, como a sus compañeros de gobierno, podría llevarlos a ser detenidos y pasar a prisión preventiva si regresan.

Tras tomar el caso, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, decidió en un giro inesperado de la situación retirar la euroorden emitida por su predecesora, la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.

Distorsión

El juez justificó la decisión en la intención de los políticos de volver al país para ser diputados si son electos, pero también quiso evitar que la Justicia belga restringiera los delitos imputables a los cinco y generar una distorsión con los líderes independentistas investigados en España, cuatro de ellos en prisión preventiva. Si el juez belga hubiera entendido por ejemplo que los hechos no constituían un delito de rebelión en Bélgica, punible con hasta 30 años de prisión en España, y sólo de malversación, Puigdemont habría sido extraditado para ser procesado por este único delito.

A prisiónLa Justicia española envió ayer a prisión al autor de la muerte el viernes último de un hombre que llevaba unos tirantes (tiradores) con los colores de la bandera de España. El acusado es un activista antisistema de origen chileno de 33 años que ya había sido condenado en 2008 por dejar tetrapléjico a un agente de la Guardia Urbana durante un desalojo que terminó con enfrentamientos entre agentes y "okupas".