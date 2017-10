Batalla tuitera entre Trump y Michael Moore

El presidente Donald Trump, reaccionó ante el cierre en Broadway de una obra teatral de Michael Moore con sobre su gobierno. El presidente y el director se trenzaron en una discusión en Twitter. "Debo señalar que el chapucero espectáculo de Michael Moore en Broadway fue un fracaso total y forzado a cerrar. ¡Triste!", comentó el mandatario sobre "The terms of my surrender", que cerró el 22 de octubre después de sólo 12 semanas en cartel. "Debe de haber confundido mi exitazo de show en Broadway con su presidencia, que es un fracaso total y de hecho cerrará pronto. No es triste", replicó por la noche el cineasta, que se explayó a lo largo de 12 tuits en respuesta a Trump. "El jurado del fiscal Mueller acaba de aprobar los primeros cargos contra su administración. ¿Está intentando distraernos de esto?", ironizó Moore.