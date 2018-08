Atentado frente al Parlamento británico causó tres heridos

Un hombre arrolló a varios peatones y ciclistas y estrelló su auto contra la barrera de seguridad ante el Parlamento de Londres, en lo que parece ser un ataque terrorista que causó tres heridos, uno de ellos una mujer que se encuentra grave. El conductor del vehículo fue detenido inmediatamente después de lo ocurrido. "Por el momento lo consideramos un atentado, y la unidad antiterrorista dirige las investigaciones", informó Scotland Yard. El lugar, el tipo de acción y el hecho de que al parecer se hiciera con premeditación lleva a pensar en un ataque, dijo un vocero policial. En un video difundido en Internet se puede ver como un Ford Fiesta plateado cruza a la vía contraria antes de estrellarse en la barrera del seguridad instalada ante el Parlamento. Otras imágenes muestran cómo la policía detiene al conductor que todavía se hallaba dentro del vehículo, fuertemente dañado. En su interior no había más personas. Los agentes tampoco se incautaron de armas.

De acuerdo con las autoridades, el detenido es un hombre de más de 20 años que por el momento no ha cooperado con la Justicia. Su identidad no fue esclarecida de forma oficial, pero al parecer es británico y no tenía antecedentes, según un portavoz. No hay más sospechosos. Según medios británicos, el hombre procede de la zona de Birminghan, considerada un punto neurálgico del entorno islamista, junto con Mánchester y Londres. Los equipos atendieron a tres personas en el lugar de los hechos y dos de ellos fueron trasladados al hospital. En imágenes de televisión se veía a ciclistas yaciendo en el suelo.

La premier británica, Theresa May, agradeció a los equipos de emergencia por su "rápida y resuelta" respuesta.Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a Londres mayor firmeza con los terroristas. "De nuevo un atentado en Londres. Esos animales están locos y hay que tratarlos con dureza y firmeza", escribió en Twitter

Los hechos ocurrieron poco después de las 7:30 horas (local). Una testigo señaló que el vehículo se dirigía a alta velocidad hacia las barreras. "Parece que fue adrede", dijo Ewalina Ochab. Los cuerpos de seguridad establecieron un amplio cordón policial. Se podían ver decenas de efectivos fuertemente armados. La estación de metro de Westminster se cerró.

Desde el atentado en marzo de 2017 hay una barrera de seguridad de acero y cemento ante el Parlamento británico. Entonces un terrorista atropelló a varias personas y mató a cuatro transeúntes. El atacante agredió con un arma blanca a un policía antes de ser abatido. El servicio secreto interno venía advirtiendo desde hace meses de un posible atentado. En el plazo de un año los especialistas abortaron varios ataques, entre ellos uno que iba dirigido contra la premier. En septiembre del año pasado, 30 personas resultaron heridas cuando estalló una bomba en una estación de metro. El principal atacante era un refugiado de Irak.

En junio de 2017 murieron en la capital británica ocho personas después de que otro vehículo arrollara a tres personas en el puente de Londres y apuñalara a otras cinco en el mercado Borough Market. Ese mismo mes, un hombre arrolló una multitud cerca de una mezquita por odio a los musulmanes y mató a una persona. El más letal de los atentados registrados en Reino Unido en los últimos tiempos fue el de mayo del año pasado, cuando tras el concierto en Mánchester de la Ariana Grande unos terroristas mataron a 22 personas.