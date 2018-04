Un multitudinario campamento montado en la sureña ciudad brasileña de Curitiba para exigir la libertad del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue atacado ayer a tiros, y dos personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, informaron la policía y el Partido de los Trabajadores (PT). El ataque en la capital del Estado de Paraná ocurrió a la madrugada, y según testigos hubo más de 20 tiros, dijo en las redes sociales la presidenta del partido del ex presidente, Gleisi Hoffman. "Este es el resultado del proceso de persecución construido contra Lula", señaló la senadora, y recordó que una caravana que realizaba el ex presidente el mes pasado en Paraná también fue blanco de balas.

La Secretaría de Seguridad de Paraná informó que uno de los heridos recibió un balazo en el cuello y fue internado en estado grave en un hospital de Curitiba, ciudad donde Lula está preso desde el 7 de abril por una condena a 12 años y un mes de prisión por un caso de corrupción. La Secretaría de Seguridad agregó que en el lugar del ataque se hallaron varias cápsulas de balas calibre 9 milímetros. La radio CBN dijo que la segunda personas herida no fue alcanzada directamente, sino por el rebote de una cápsula.

Un portavoz de la policía militarizada de Paraná dijo que el hecho ocurrió a las 4 y que los tiros fueron disparados por desconocidos que llegaron en automóvil hasta el campamento, donde duermen unas 500 personas, ubicado a 750 metros de la dependencia de la Policía Federal donde está detenido Lula. "Estas personas (...) pasaron varias veces por el campamento manifestándose en forma contraria, y luego dispararon más de 20 tiros", dijo Hoffman.

Integrantes de movimientos sociales que participan del campamento cortaron una avenida con neumáticos para protestar por el ataque, pero el bloqueo fue levantado dos horas después, informó la policía. "Lo que ocurrió es muy grave, y esperamos que los responsables de seguridad realicen una rigurosa investigación", agregó la senadora Hoffman. El ataque a balazos llegó en momentos en que el PT y sindicatos preparan el acto central del 1º de mayo en Curitiba para reclamar la liberación de Lula.

El Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema) evaluará desde el jueves próximo, y hasta el 10 de mayo, un recurso para declarar ilegal el proceso de detención de Lula dirigido por el juez Sérgio Moro, lo cual permitiría la liberación del ex mandatario, el más popular de Brasil y primero en los sondeos de cara a las presidenciales de octubre próximo.