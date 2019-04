Áspero debate entre candidatos en España a días de las elecciones

España ha tenido anoche su primer debate electoral entre los cuatro candidatos principales a conducir el país a partir del resultado que salga de las urnas el domingo próximo. Las lecturas sobre quién ganó y quién perdió dependienron visiblemente de la línea editorial de cada medio. El jefe de gobierno Pedro Sánchez (socialismo), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos) y Pablo Iglesias (Podemos) debatieron ante las cámaras de la televisión estatal española.

Sánchez, al frente en los sondeos, era quien más tenía para arriesgar y por eso se lo vio rígido y sin salirse de un libreto prefijado. Hubo así "una victoria provisional para el bloque de la derecha", evaluó apresuradamente el diario conservador ABC. Sánchez va adelante con el socialista PSOE en todas las encuestas y ha mostrado "cierto nerviosismo y un mayor encorsetamiento, que le dejaron sin capacidad de reacción frente a los previsibles ataques de sus adversarios". Por esto "no ha atinado a contestar el golpe más doloroso que le lanzó su socio de gobierno, Pablo Iglesias. ‘Diga que si no es por los de Podemos no hubieran subido el salario mínimo'" le ha disparado el jefe de la izquierda radical española.

Pero Sánchez, más conocido por sus habilidades para sostenerse en el gobierno que por sus dotes dialécticas, se ha limitado a hablar de la economía verde, e incluso ha empezado a leer, papel en mano, las medidas aprobadas por él mismo hace menos de tres meses en los denominados "viernes sociales". Sánchez lleva diez meses de gobierno, desde que logró con una hábil maniobra desbancar al conservador Mariano Rajoy, apoyado por una amplia alianza de la izquierda más los separatistas catalanes. Pese a no poder aprobar el presupuesto, herramienta fundamental de todo gobierno, este débil Ejecutivo se ha mantenido, y hoy los sondeos indican que el PSOE de Sánchez más los aliados del año pasado podrían alcanzar una eventual mayoría absoluta y formar gobierno nuevamente.

Para el diario El País, "Sánchez ha salvado el primer set y Rivera no ha logrado imponer el tema catalán". "España ya no va bien", disparó Pablo Casado (PP), a pesar de que la economía española es una de las que más crece en el Atlántico Norte, destacó el diario socialista. Claro que Casado podría responder que esa salud económica se debe a los años de ajuste que aplicó Rajoy y que apenas pudo disfrutar de sus frutos. Ningún economista serio atribuye a la débil gestión de Sánchez los buenos números de la economía española. "Lleva en la frente escrita la palabra indulto", le espetó Albert Rivera, en procura de poner sobre la mesa la delicada cuestión de si Sánchez, en busca de votos parlamentarios catalanes, indultaría a los dirigentes separatistas detenidos por el ilegalizado proceso de independencia liderado por Carles Puigdemont. En cuanto a Iglesias, cuya formación viene mal en los sondeos, ha advertido a Sánchez contra la tentación de pactar con los liberales de Ciudadanos, o sea, dejar fuera al bloque de izquierda del que él es una pieza predominante. Podemos sueña con recuperar los votantes perdidos desde 2016.