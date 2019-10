Asesinan a un dirigente opositor en Venezuela

El mismo día en que Venezuela fue admitida en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas apareció asesinado un reconocido dirigente político opositor al gobierno del presidente Nicolás Maduro. El contraste dejó en evidencia las contradicciones que caracterizan desde hace años al organismo de la ONU, del que forman parte rotativamente numerosos países, muchos de ellos con un historial de violaciones a los derechos que deberían defender.

Edmundo Rada, dirigente del partido opositor Voluntad Popular (VP), fue hallado muerto carbonizado en una carretera. Minutos después de que se confirmara la muerte del concejal, el líder opositor y presidente interino Juan Guaidó llamó a conferencia de prensa y dio detalles del brutal asesinato, del que responsabilizó al régimen de Maduro. "Edmundo Rada fue asesinado por la dictadura, apareció calcinado y con dos tiros en la nuca. Fue un mensaje de Maduro", denunció. El régimen chavista, a través de su "grupo de exterminio", las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), utiliza el mismo modus operandi de las guerrillas colombianas y el narcoterrorismo que "ampara e invita, para ajusticiar dirigentes políticos, trabajadores sociales, luchadores por una Venezuela mejor. Esto ocurrió uno o dos días después de que el usurpador (por Maduro) amenazara en cadena nacional a todos los que protestaran, que tuvieran cuidado todos los que preparaban protestas", recordó Guaidó.

Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento unicameral), aseguró que irán a las instancias internacionales "para pedir una investigación transparente y justa sobre el asesinato del concejal Rada". Recordó a otros dirigentes asesinados, como el concejal Fernando Albán y el capitán Acosta Arévalo. "Nicolás Maduro se sienta en una silla de sangre. El asesinato de Rada es un móvil, un patrón", esbozó. "El ajusticiamiento, el asesinato, la cárcel no van a hacer que nos detengamos; la desaparición física de un amigo no va detener nuestra lucha", agregó.

Voto en la ONU

Venezuela ganó ayer un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, luego de una votación que el gobierno de Maduro tomó como una "victoria histórica". La candidatura de Venezuela se impuso a la de Costa Rica en la Asamblea General de la ONU. La otra plaza disponible en el Consejo para países de América latina y el Caribe quedó en manos de Brasil. Venezuela sustituirá el próximo 1º de enero a Cuba. El canciller venezolano, Jorge Arreaza, celebró una "nueva victoria de la diplomacia bolivariana de paz".

En junio pasado, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, había publicado un durísimo informe en el que detalló cientos de casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, persecuciones y malos tratos a los opositores a Maduro. Bachelet consideró que las autoridades venezolanas y sus instituciones pusieron en marcha "una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno". Ayer, el ex alcalde Caracas, Antonio Ledezma, exiliado en España, lamentó la decisión de la Asamblea General de la ONU. "Qué patada le han dado a las tumbas de los asesinados por Maduro y su pandilla. No nos rendiremos", declaró.