Hoy será un día clave en el drama interminable del Brexit. La oposición regresa en la fecha al Parlamento luego de las vacaciones con la intención de impulsar con urgencia una resolución que obligue al primer ministro Boris Johnson a solicitar a la UE una extensión de dos meses de la fecha de vencimiento del acuerdo de salida (Brexit) del Reino Unido. Johnson ha amenazado con expulsar a los conservadores rebeldes, unos 15. Y deslizó que en caso de avanzar la iniciativa opositora, convocará a elecciones anticipadas.

Los rebeldes conservadores están uniendo sus fuerzas con los laboristas para presentar un proyecto de ley destinado a impedir que el Reino Unido abandone la UE el 31 de octubre sin un acuerdo, tal como desean Jonhson y su sector dentro del Partido Conservador. Si avanza ese proyecto, obligaría al primer ministro a solicitar un aplazamiento hasta el 31 de enero de 2020 del Brexit.

Hablando a las puertas de su residencia en Downing Street, Johnson insistió en que, con el apoyo del Parlamento, podría lograr cambios en el actual acuerdo Brexit del Reino Unido —negociado por Theresa May y rechazado en tres ocasiones por el Parlamento— en la cumbre de la UE programada para el 17 de octubre. El primer ministro aseguró que no había "ninguna circunstancia" en la que él personalmente pueda pedir a Bruselas que retrase el Brexit. En este punto deslizó la amenaza velada de elecciones anticipadas. "Sin elecciones. Yo no quiero una elección y ustedes no quieren una elección", agregó. "Si hay algo que puede hacernos perder terreno en Bruselas es que los diputados encuentren una forma de cancelar el referendo", que en 2016 aprobó el Brexit, explicó el premier desde la puerta de su casa oficial. "Si lo hacen, entonces literalmente le cortarían las piernas a la posición del Reino Unido y haría que cualquier futura negociación fuera completamente imposible. Quiero que todos sepan que bajo ninguna circunstancia le pediré una postergación a Bruselas. Nos iremos (de la UE) el 31 de octubre, no hay peros o condiciones. No aceptaremos ningún intento de revertir nuestra promesa o borrar el referéndum", agregó.

La semana pasada, Johnson sacudió la escena política británica al decretar que el Parlamento no sesionaría desde la próxima semana hasta el 14 de octubre, dos semanas y media antes del plazo para activar el Brexit. La medida fue entendida por todo el arco opositor y por parte del oficialismo como un intento de silenciar al Parlamento para evitar futuras trabas a un Brexit sin acuerdo, como sufrió su antecesora, Theresa May, hasta el punto de tener que renunciar. Aquí fue cuando, visiblemente irritado, el premier deslizó en su mensaje a los diputados oficialistas: "No quiero una elección y ustedes no quieren una elección". A diferencia de lo que habían adelantado los medios locales, Johnson no amenazó abiertamente con convocar a una elección anticipada si el Parlamento veta hoy la posibilidad de salir de la UE sin acuerdo previo. Pero sí lo hicieron miembros de su gobierno de manera extraoficial. Fuentes oficiales dejaron trascender que si se concreta la rebelión conservadora y se unen a los laboristas, el premier lo entenderá como una voto de no confianza y llamará a elecciones anticipadas. Dado que la recta final del Brexit se definirá en una cumbre de la UE el 17 de octubre en Bruselas, las fuentes aclararon que el Reino Unido debería tener un líder elegido para terminar de negociar la salida del bloque. Por lo tanto, explicaron, la elección anticipada debería ser el 14 de octubre.

Johnson ha advertido a los rebeldes tories -entre los que se encuentran ex ministros y destacados diputados- que los que apoyan la legislación que se debatirá hoy corren el riesgo de ser expulsados del partido. Pero figuras destacadas, como el ex secretario de Justicia David Gauke, han insistido en queseguirán adelante y antepondrán el "interés nacional" a los propios. Sobre unas elecciones, en virtud de la ley de Términos Fijos, Johnson necesitaría el respaldo de dos tercios de los 650 diputados para que las elecciones se celebren. Si esto ocurriera, el primer ministro podría pedir a la reina la fecha del 14 de octubre. Sería la tercera elección en los últimos cinco años, después de las de 2015 y 2017.