Angela Merkel anuncia su retiro, pero se quedará hasta 2021

La canciller alemana, Angela Merkel, anunció su retirada de la política al anunciar que renuncia a buscar una reelección como presidenta de su partido, Unión Cristianodemócrata (CDU) y a su escaño en el Parlamento, aunque continuará como jefa de gobierno hasta que termine su actual mandato en 2021. El anuncio marca el fin de una época.

"No he nacido canciller, eso no lo he olvidado nunca. Hoy es el día en el que se abre un nuevo capítulo", declaró la mandataria en Berlín. "No voy a presentar mi candidatura a la presidencia de la CDU y en segundo lugar, esta cuarta legislatura será mi último mandato como canciller", dijo Merkel, quien lleva 13 años al frente del gobierno alemán y 18 como líder de la democristiana CDU.

Su renuncia a presentarse a jefa de la CDU en el congreso federal de diciembre venidero supone no solo un cambio de 180 grados en su tradicional discurso, sino que este paso atrás también marca el inicio del fin de la "era Merkel". "En las elecciones generales de 2021 no me presentaré al cargo de canciller, ni al Parlamento, ni a ningún otro cargo político", agregó para zanjar cualquier especulación sobre un posible futuro en organismos europeos. "Pero para lo que queda de legislatura, estoy dispuesta a seguir como canciller", apostilló.

Merkel, de 64 años, comunicó su decisión tan solo un día después de que su partido sufriese un duro castigo en las urnas en las elecciones regionales de Hesse, en el oeste del país. El de este domingo fue el segundo revés que la formación democristiana sumó en tan solo quince días, pues a mediados de octubre su partido hermano, la Unión Cristianosocial (CSU), perdió la mayoría absoluta del próspero "Land" de Baviera, en el sur de Alemania.

Las dos derrotas electorales relativas, animaron a la dirigente a comunicar una semana antes de lo previsto una decisión que, según afirmó, ya había tomado antes de las vacaciones del verano europeo. "Estos comicios hay que tomarlos como un punto de inflexión y este punto de inflexión puede traer también albergar oportunidades", insistió.

Entre las razones del desgaste de Merkel figura la cuestión inmigratoria. Merkel habilitó el ingreso de casi 1,5 millón de refugiados procedentes de Medio Oriente en 2015, lo que causó el fuerte resurgimiento de la ultraderecha.