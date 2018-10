Allanaron 17 universidades por afiches antifascistas

Un escándalo sobre una supuesta violación de la autonomía universitaria se produjo en Brasil a raíz de allanamientos en al menos 17 universidades públicas de todo el país para retirar banderas y afiches contra el fascismo, ordenados por la Justicia electoral y ejecutados por la policía argumentando que se violaba la veda electoral. El caso generó la reacción de la comunidad educativa universitaria y de entidades de la sociedad civil, que calificaron la decisión judicial y la posterior ejecución de la policía como un acto de censura.

La Justicia electoral interpretó que banderas contra el fascismo interferían contra el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro, favorito en las encuestas por sobre el aspirante Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores. Fueron afectadas universidades federales en Rio de Janeiro, San Pablo, Rio Grande do sul, Paraíba, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais y Pará. "Estos allanamientos intentan censurar la libertad de expresión de estudiantes y profesores de las facultades de derecho. La manifestación no alineada a candidatos no puede ser tomada como propaganda electoral", dijo la Orden de Abogados de Brasil.

Manifestaciones de estudiantes contra la "censura" fueron convocadas en las universidades. "Hasta en la dictadura uno daba conferencias contra el fascismo en el ámbito universitario", se quejó el dirigente del Partido de los Trabajadores Tarso Genro, en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, en Porto Alegre.

El caso más grave se dio en la Universidad Estadual de Pará, en la Amazonía, donde policías armados ingresaron a una clase amenazando con detener a un profesor por estar dando una clase "con alto tenor ideológico", según informó el diario Folha de Sao Paulo. El profesor Mario Xavier, coordinador de la carrera de Ciencias Sociales, hablaba sobre las "fake news" y una de las alumnas, hija de policía, llamó al padre diciendo que se estaba haciendo campaña contra el ex capitán del ejército Bolsonaro.