El Partido Progresista (PP, derecha), que tendrá la tercera bancada en la nueva Cámara de Diputados, se declaró neutral, "con la convicción de que esa es la mejor contribución que puede ofrecer al debate". Pero la senadora del PP Ana Amélia Lemos, que fue candidata a vicepresidenta en la fórmula liderada por Geraldo Alckmin (4,76 por ciento de los votos), llamó a apoyar a Bolsonaro.

El partido Novo, del candidato empresarial Joao Amoedo (que sorprendió como el quinto candidato más votado con el 2,5 por ciento de los sufragios), también apostará por la neutralidad, aunque dejó claro que es "absolutamente contrario" al PT de Haddad. El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) de Alckmin también se posicionó a favor de la neutralidad. Uno de sus grandes líderes, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, declaró al diario O Globo: "Ninguno de los dos candidatos es de mi agrado, pero Bolsonaro está excluido. No tiene sentido". En tanto, Alvaro Dias, postulado por el partido de centro Podemos, anunció que pedirá una licencia en el Senado para poder permanecer en silencio hasta la segunda vuelta ya que no pretende apoyar ni a Bolsonaro ni a Haddad. La ex candidata y líder ambientalista Marina Silva (1 por ciento de votos) dijo el domingo que hará oposición a cualquiera que resulte electo presidente, pero su partido Rede discute su posicionamiento.

Haddad recibió el espaldarazo de Guilherme Boulos, del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que obtuvo el domingo 0,58 por ciento de votos. Su principal apoyo debería venir del centroizquierdista Ciro Gomes (12,47 por ciento-PDT), quien el domingo dijo que su prioridad sería "luchar por la democracia y contra el fascismo". "Él no", comentó en alusión a la consigna creada por el movimiento feminista contra Bolsonaro. Anoche, el Partido Socialista Brasileño (PSB) dio también su respaldo a Haddad.