Según The Center for Public Integrity, Trump ordenó al Pentágono y a las agencias de inteligencia que si trolls rusos intervienen hoy respondan con un ciberataque focalizado a servidores rusos.

Según The Center for Public Integrity, Trump ordenó al Pentágono y a las agencias de inteligencia que si trolls rusos intervienen hoy respondan con un ciberataque focalizado a servidores rusos.

Donald Trump responderá con un ataque digital a Rusia si esta interviene en las elecciones, como ya hizo en 2016. Según The Center for Public Integrity, Trump ordenó al Pentágono y a las agencias de inteligencia que si trolls rusos intervienen hoy respondan con un ciberataque focalizado a servidores rusos. The Center for Public Integrity cita fuentes gubernamentales de las que no se revela la identidad. En 2016 la inteligencia online rusa violó los e-mails del Partido Demócrata y filtró los más comprometedores. Objetivamente benefició a Trump, quien luego venció a la demócrata Hillary Clinton.