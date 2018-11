Alemania conmemoró ayer con solemnidad y vigilante al avance del populismo y la extrema derecha en Europa el 80º aniversario de llamada Noche de los Cristales Rotos ("Kristallnacht"), el pogromo que abrió el camino al genocidio de hasta seis millones de personas, en su mayoría judíos. "No puede volver a pasar", dijo la canciller Angela Merkel en el acto homenaje organizado por la comunidad judía de Berlín en la sinagoga de la Rykestrasse, destruida en 1938 y reinaugurada en 2009 tras ser completamente restaurada. La Noche de los Cristales Rotos recibe ese nombre por los fragmentos de vidrio roto de los escaparates en las calles.

Ante más de 2.000 invitados, entre ellos todos los representantes de los poderes del Estado y del cuerpo de diplomático, la canciller, como hiciera en el Bundestag (Parlamento federal alemán) el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, marcó distancias entre la Alemania de hoy, con todos sus problemas y deficiencias, y los turbulentos años 30. Pero lamentó que haya grupos que no aprendieran de la historia y todavía siga siendo necesaria una vigilancia policial de todos los centros judíos, colegios, guarderías, restaurantes, cementerios y sinagogas. "Hoy en día, el panorama en Alemania es contradictorio: hay una vida judía floreciente, pero al mismo tiempo estamos experimentando un preocupante antisemitismo que amenaza la vida judía en nuestro país y en otros lugares considerados seguros alrededor del mundo", declaró. Al igual que Steinmeier, la canciller llamó a defender la democracia y a mantener vivo el recuerdo del Holocausto como una advertencia contra el antisemitismo y el racismo en tiempos convulsos.

Brotes de xenofobia

Merkel se refirió así, sin citar a ningún partido a los brotes de racismo y xenofobia que están pasando a formar parte de la vida diaria en Alemania y en Europa, y en ese contexto se preguntó si a diferencia de las instituciones de finales de la República de Weimar, cuando los nazis alcanzaron el poder, los Estados son fuertes. Su respuesta, fue similar a la del presidente Steinmeier y al jefe del Consejo de Judíos alemanes Josef Schuster. "La República de Weimar no acabó porque había muchos nazis, sino porque había pocos demócratas", sentenció Schuster. Hoy, los demócratas son mayoría y son más fuertes, aunque siga faltando coraje civil.

Schuster calificó los ataques antisemitas y xenófobos como una "desgracia" para Alemania. Es un escándalo que cada dos semanas una sinagoga o una mezquita se manche de eslóganes de odio o sea atacada, aseguró. Advirtió sobre "instigadores intelectuales", que en su opinión están detrás de las personas que atacan a judíos, musulmanes o refugiados y tiene la impresión de que su número está creciendo. Esta incitación al odio fue perfeccionada por un partido en el Parlamento alemán, agregó Schuster en clara alusión al partido populista de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), que en los comicios generales en 2017 entró en el Bundestag como tercera fuerza política.

Previamente el presidente alemán hizo un llamamiento a favor de un "patriotismo democrático" en el Parlamento. La catástrofe de las dos guerras mundiales y el Holocausto son una parte inalterable de la identidad alemana, dijo. Según Steinmeier, los alemanes pueden estar orgullosos de las tradiciones de libertad y democracia "sin apartar la vista del abismo del Holocausto". "El nacionalismo embellece el propio pasado" y evoca, también en su variante más reciente, "un viejo mundo perfecto que nunca existió como tal", mientras que un "patriotismo democrático" no es una almohada sobre la que descansar, sino un "constante estímulo" para aquellos que quieren hacer mejor el futuro.

Para Steinmeier, quienes desprecian los derechos humanos y la democracia y vuelven a apelar al viejo odio nacionalista, no tienen derecho histórico alguno a los colores de la bandera alemana —negra, roja y dorada— representativos de la democracia, el derecho y la libertad, dijo. Por eso, llamó a defender la democracia, "que no constituye una obviedad sino un logro histórico y una herencia por las que hay que luchar", afirmó el jefe del Estado, que se refirió al 9 como un día "ambivalente y lleno de contradicciones". "A veces me parece que aquel cambio de época quedó eternamente ensombrecido por el fracaso de la república, como si el 9 de noviembre de 1918 hubiera quedado desacreditado y degradado por el 30 de enero de 1933", el día en que Adolf Hitler llegó al poder.

El aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, considerado el inicio de la persecución sistemática de los judíos durante el nazismo, está siendo recordado estos días con exposiciones, conciertos y actos diversos en Berlín y en toda Alemania, pues el pogromo de noviembre de 1938 se sintió en todo el país y, posteriormente, en toda Europa. Pogromo es una palabra de origen ruso que significa "causar estragos, demoler violentamente". Históricamente, el término se refiere a los ataques contra los judíos en el Imperio Ruso. El primero registrado como tal tuvo lugar en Odesa, en 1821.

Odio antisemita

En la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 el odio antisemita estalló en a Alemania, en respuesta a la muerte en París de un diplomático alemán el 7 de noviembre a manos de Herschel Grynszpan, judío de 17 años. El ministro de Propaganda nazi, Joseph Gobbels, justificó la "cólera espontánea del pueblo" ante ese asesinato y cifró el número de bajas en 91. Los historiadores hablan de 1.300. Se calcula que en esa noche, que se hizo tristemente un hueco en la historia como la Noche de los Cristales Rotos, se saquearon más de 7.500 negocios, se incendiaron unas 1.200 sinagogas y centros de oración judíos, se profanaron cementerios y se destrozaron miles de escaparates. Unos 30.000 judíos fueron conducidos a campos de concentración.

El 9 de noviembre es un día marcado en Alemania. No sólo ese día se proclamó la República de Weimar hace cien años y tuvo lugar la "Kristallnacht" en la Alemania nazi hace 80, sino que el destino quiso, que ese mismo día de 51 años después cayera el Muro de Berlín.

Trágica fecha. Imagen de un negocio judío en Berlín destruido en 1938. El mismo lugar, pero 80 años después.