Alemania no impedirá una extradición de Puigdemont

En el caso de que la Justicia alemana decida entregar al ex presidente catalán Carles Puigdemont a España, el gobierno de Angela Merkel no interpondrá veto alguno como solicitan desde la defensa, según publicó ayer la revista alemana Der Spiegel en base a fuentes cercanas al Ejecutivo. El caso de Puigdemont se encuentra actualmente en manos de la fiscalía general de Schleswig-Holstein, el Estado federado donde fue arrestado el político catalán el pasado domingo. Se espera que ésta tome una decisión la próxima semana sobre si presenta el proceso de extradición o no ante el Tribunal Superior Regional de ese Estado, que será después el encargado de ver si está justificada la entrega y si cumple con la legalidad.

De acuerdo con la prestigiosa publicación alemana, el gobierno no tiene intención de interponer un veto contra una posible entrega del político a las autoridades españolas. Un paso así en la Cancillería sería visto como una afrenta jurídico-política hacia los Estados federados alemanes a los que el Estado transfirió el procedimiento de aprobación en casos de extradiciones, indicaron desde los círculos del gobierno alemán.

La defensa alemana de Puigdemont reclamó esta semana que espera que "el gobierno alemán —igual que han hecho ya otros gobiernos de otros Estados europeos— emplee la posibilidad prevista expresamente por la ley y no consienta la extradición de Carles Puigdemont".

El presidente del Parlamento alemán y antiguo ministro de Finanzas, Wolfgang Schauble, se mostró de acuerdo con la postura del gobierno alemán, rechazando una injerencia de la política en el proceso de entrega del político catalán.