Alemania aboga por enviar más armas a Ucrania: "Putin no debe ganar la guerra"

El vicecanciller de Alemania, Robert Habeck , abogó este viernes por enviar más armas a Ucrania , al argumentar que el país "no debe perder" la guerra y el presidente de Rusia, Vladimir Putin , "no debe" ganarla, y alimentó el debate creciente en la Unión Europea (UE) sobre qué tipo de armamento es conveniente enviar a las fuerzas ucranianas.

"Debemos entregarles más armas. Ucrania no debe perder y Putin no debe ganar", clamó el político ecologista de Los Verdes y también Ministro de Economía en declaraciones a medios locales en las que agregó que Berlín no puede dejar a Ucrania sola en la guerra ya que "también está luchando por nosotros".

Habeck insistió en esta idea y aseguró que "el pueblo de Ucrania está luchando con valor y sacrificio" por lo que resulta imperativo "apoyarlos con armas", según informó la agencia alemana de noticias DPA.

el dia10.jpeg Un vehículo blindado ruso arde en la ciudad ucrania de Jarkóv. Fotografía tomada el 26 de febrero de 2022. El presidente ruso, Vladímir Putin, ha ordenado poner en alerta máxima a sus fuerzas de disuasión, las unidades responsables de manejar las armas nucleares, como respuesta a las sanciones y la actitud “agresiva” de miembros de la OTAN. Foto: AFP

Luego matizó el tono y señaló que el país tiene también "la responsabilidad de no convertirse en un objetivo" pero que está enviando a Ucrania "todo lo que es posible". Por ello, agregó que dicho suministro "no incluye hasta ahora grandes tanques ni aviones de combate".

"El aumento de la violencia y la crueldad de la guerra también supone el aumento de la cantidad y la calidad de las entregas de armas. Pero lo estamos discutiendo con nuestros socios europeos y de la OTAN", dijo el ministro.

Suministro de armas pesadas para Ucrania

El gobierno alemán está dividido en cuanto al suministro de armas pesadas a Ucrania: los políticos de Los Verdes y los liberales (FDP), que integran la coalición gubernamental junto a los socialdemócratas (SPD), están presionando para que se preste más ayuda a Kiev en forma de armas pesadas.

"Ahora debemos empezar de una vez a suministrar a Ucrania lo que necesita, y eso incluye las armas pesadas", había declarado previamente en la emisora RTL el político de Los Verdes Anton Hofreiter.

El canciller alemán, Olaf Scholz, se mostró hasta ahora reacio a suministrar armas pesadas a Kiev, pero las diferencias constituyen una gran presión lara el Ejecutivo alemán. Hasta ahora, Berlín autorizó entregas de material militar por valor de 186 millones de euros, según datos del Ministerio de Economía. Sin embargo, estos envíos de equipos a Ucrania fueron -según el diario Die Zeit.- más "tragicómicos" que útiles.

Primero fue el fiasco que representó el envío de 5.000 cascos militares, que se había decidido antes de comenzar la guerra.

Ucrania no los quería en ese momento, pero "llegaron después del inicio de la invasión, cuando la situación sobre el terreno había cambiado drásticamente, haciendo que el equipo fuera aún menos necesario", continúa el diario.

La ministra de Defensa, Christine Lamprecht, decidió entonces enviar armas antitanques y dispositivos antiaéreos, pero optó por un equipo que en parte era demasiado viejo para ser útil.

El gobierno entregó misiles antiaéreos Strela, fabricados en 1968, que son demasiado viejos para ser disparados con seguridad, según un informe del Ejército alemán de noviembre de 2021 y debían haber sido destruidos en 2014.