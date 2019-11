Alberto y Cristina, felices con la liberación de Lula da Silva

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, se mostró conmovido por “la fortaleza” que demostró el ex mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, para “afrontar la persecución”, tras su liberación de una cárcel de Curitiba, donde se encontraba detenido.

“Conmueve la fortaleza de Lula para afrontar esta persecución, solo esa definición le cabe al proceso judicial arbitrario al que fue sometido. Su entereza demuestra no solo el compromiso sino la inmensidad de ese hombre”, señaló Fernández en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Anoche, y por el mismo medio, Fernández había destacado el fallo que podía abrir el camino para que Lula recuperara su a libertad, mientras se esperaba una sentencia “firme” en su juzgamiento.

Y, en ese sentido, el futuro mandatario argentino sostuvo en esa oportunidad que “es lo mismo que venimos reclamando en Argentina desde hace años”. “El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha decidido que las condenas a prisión sólo son ejecutables una vez que hayan quedado firmes”, indicó ayer Fernández en su cuenta de Twitter.

Fernández invitará a Lula da Silva a la ceremonia de asunción de su presidencia el 10 de diciembre, según confirmaron fuentes del equipo del presidente electo.

Luego de conocer la noticia de la liberación del ex mandatario brasileño, Fernández llamó por teléfono a Celso Amorim, ex canciller del jefe del Partido de los Trabajadores, quien llegó ayer a la Argentina para participar del encuentro del Grupo de Puebla, que reúne a ex presidentes de izquierda de Iberoamérica. Al respecto, añadió: “Es lo mismo que venimos reclamando en Argentina desde hace años. Valió la pena la demanda de tantos!”, enfatizó el presidente electo argentino.

Por su parte, la vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, también se refirió a la liberación del ex mandatario de Brasil y a través de las redes sociales sostuvo que “Cesa hoy una de las aberraciones más grandes del Lawfare en Latinoamérica: la privación ilegítima de la libertad del ex presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva”. Cristina, como Lula, afronta también ingentes demandas penales, pero a diferencia del brasileño sus fueros de senadora le ahorraron la prisión.