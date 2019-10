El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia publicó al caer la tarde de ayer, de manera sorpresiva, los resultados del conteo provisorio sobre más del 95 por ciento de las actas y le otorgó al actual presidente Evo Morales la ventaja suficiente para ganar en primera vuelta y continuar, por un cuarto periodo al frente del Estado.

Con 95,23 por ciento del escrutinio completado, el dato del TREP, computando los votos emitidos en Bolivia y el exterior, le dio a Evo Morales (del MAS) el 46,86 por ciento de los votos y el 36,72 por ciento a Carlos Mesa de CC. Una diferencia de 10,14 puntos.

El TREP había dejado suspendido el conteo el domingo, luego de publicar los datos con el 83,8 por ciento de los votos escrutados. En ese momento, Evo Morales obtenía un 45,28 por ciento y Mesa un 38,16 por ciento, una diferencia de 7 puntos, que obligaba a una segunda vuelta electoral.

El candidato de CC, Carlos Mesa, desconoció los resultados del TREP y aseguró que articulará con cívicos y organizaciones como el Conade la defensa del voto, al considerar que se consumó un "fraude".

El Tribunal sostuvo que se había interrumpido el conteo provisorio porque ya se se estaba realizando el conteo definitivo y ambos sistemas no podían superponerse. Para Mesa, ese argumento es "ridículo" y reiteró su llamado a una "movilización democrática" en defensa del voto "frente a las sedes del TSE en La Paz y en los 9 departamentos del país".

En La Paz, un grupo de seguidores de Mesa se concentró con banderas de Comunidad Ciudadana frente al hotel donde se había instalado el centro de cómputos. Allí lanzaron consignas contra Evo Morales, al que acusaron de querer "robar los votos".

Por la tarde, un grupo de militantes del MAS se acercó al lugar y hubo algunos enfrentamientos, hasta que la policía intervino para separarlos. Los vocales del Tribunal habían señalado que no se darían más datos del Trep para evitar "confusión" con el cómputo de los Tribunales Electorales Departamentales.

El artículo 2 de la Ley de Régimen Electoral señala que para ganar en primera vuelta se debe superar el 51 por ciento de los votos u obtener "un mínimo del cuarenta por ciento (40 por ciento) de los votos válidos emitidos, con una diferencia de al menos el diez por ciento (10 por ciento) en relación a la segunda candidatura más votada".

De esta manera, Evo ganaría con los decimales justos para imponerse por más de 10 puntos sobre su principal competidor.

Anoche comenzaron a evidenciarse situaciones de tensión en varias ciudades tras la emisión de resultados electorales. En distintas capitales del país referentes opositores convocaron a desarrollar vigilias ciudadanas "para defender el voto".

Waldo Albarracín, rector de una Universidad, fue herido en la cara a causa del impacto de un gas lacrimógeno. Sucedió en medio de las protestas en los exteriores donde se realizaba el conteo de votos en La Paz.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo: "El que convoca a la violencia debe ser consciente que debe hacerse cargo de la violencia. La democracia consiste en que el pueblo se pronuncie en las urnas."

Durante todo el día, el conteo definitivo avanzó de forma lenta, hasta que, después de las siete de la tarde, se difundieron los resultados del TREP, que dieron la ventaja que Evo necesitaba para evitar un balotaje.

Mesa anunció enseguida que desconocerá esos resultados. Y dijo que esperaba que la misión de observadores internacionales denuncie el supuesto "fraude electoral" que se registró en Bolivia.

"No vamos a permitir otro 21 de febrero", agregó el candidato, en referencia al referéndum que se hizo en 2016 y en el que una ajustada mayoría de 51,3 por ciento le dijo No a una reforma constitucional para permitir una nueva reelección del presidente. Pero el gobierno recurrió al Tribunal Constitucional que finalmente alegó que no permitirle una nueva postulación vulneraba los derechos humanos del presidente. Así Evo pudo presentarse a su cuarta elección.

La situación es inédita en este país, donde Evo ganó las presidenciales de 2005, 2009 y 2014 por amplio margen, las dos últimas con más de 60 por ciento de los votos.