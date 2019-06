Acusan al ejército colombiano por cientos de ejecuciones

Un informe de ejecuciones extrajudiciales asegura que al menos 300 personas fueron asesinadas entre 2003 y 2008 por tropas de una división del ejército, que los hicieron pasar como guerrilleros caídos en combate.

El texto, presentado este fin de semana a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, se indica que entre las víctimas también hubo "campesinos y pobladores de cascos urbanos en estado de vulnerabilidad". La JEP se creó como resultado de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las guerrillas Farc, para crear una jurisdicción especial que juzgue los delitos cometidos durante el conflicto armado colombiano.

En el texto se asegura que un informe de la denominada Coordinación Colombia -Europa -Estados Unidos y la organización estadounidense Fellowship on Reconciliation documentó los casos de 6.863 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, de las cuales 5.763 fueron perpetradas entre 2000 y 2010 durante el gobierno del presidente Alvaro Uribe. El caso de los "falsos positivos" volvió a tomar fuerza el pasado 18 de mayo tras un artículo publicado por el diario The New York Times, que reveló una directriz del Ejército que ordenaba incrementar sus resultados operacionales, lo que podía poner en riesgo la vida de civiles al constituirse en "otra encarnación" de los "falsos positivos".