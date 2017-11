Abstención récord por el voto voluntario

El nivel de abstencionismo en las elecciones presidenciales de Chile del domingo es una gran preocupación de los expertos y de los propios candidatos a suceder en el Palacio de la Moneda a Michelle Bachelet.

Desde la instauración del voto voluntario en 2012, la abstención ha pasado de poco más del 12 por ciento en las elecciones presidenciales de 2009, a un 58 por ciento en la segunda vuelta de los comicios de 2013, en lo que Bachelet obtuvo su segundo mandato.

El estudio más reciente de intención de voto, realizado por el centro Cinadem, estima que la participación en los comicios será de un 48 por ciento, lo que implica que 6,6 millones de personas irían a votar, mientras que cerca de 8 millones s no ejercerían su derecho a voto.

Este dato se debe, según las encuestas, al bajo interés de los jóvenes chilenos, ya que se espera que solamente el 36 por ciento de los que tienen entre 18 y 34 años acudan a votar, una cifra que cae hasta el 17 por ciento si se limita el rango de edad hasta los 24 años.╠

El estudio también refleja que un 70 por ciento de las personas de nivel socioeconómico alto acudirían a votar, porcentaje que baja al 50 por ciento entre las personas de nivel medio y a sólo un 34 por ciento en las de nivel bajo.

Por lo tanto, una participación baja favorecería al ex presidente y candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, quien en el caso de una participación extremadamente baja podría incluso proclamarse presidente en esta primera vuelta.

El resto de los candidatos lanzó durante los últimos días un llamado a los chilenos a que no se abstengan en la elección, lo mismo que Bachelet, quien en declaraciones a CNN Chile dijo:"Llamamos a ejercer ese derecho ciudadano. Tantos años no que no tuvimos derecho a votar, y hoy lo podemos hacer. A la democracia no le va hace bien la abstención". El gobierno,adoptó medidas para fomentar la participación, como transporte gratuito en zonas rurales.