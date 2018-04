Una entidad que reúne a abogados penalistas de Brasil presentó una medida cautelar al Supremo Tribunal Federal, la Corte Suprema, para suspender la prisión de condenados en segunda instancia, como el ex presidente Lula da Silva, hasta que se resuelva la constitucionalidad de esa medida.

La presentación fue realizada por el Instituto de Garantías Penales al juez Marco Aurelio Mello, uno de los 11 integrantes del Supremo Tribunal Federal y quien votó la semana pasada en contra de la prisión de Lula. Mello es el encargado de analizar otra medida, que puede ser votada mañana. El juez Marco Aurelio Mello debe llevar esta semana al plenario del Supremo Tribunal Federal una acción para someter a votación si se continúa la jurisprudencia de 2016, pedida por el grupo de jueces de la Operación Lava Jato, que permite detener a condenados en segunda instancia, como Lula.

Según los abogados penalistas, la Constitución sostiene que un condenado debe ser sometido a todas las instancias para ser detenido y este concepto es el que abriga las principales esperanzas de la defensa de Lula para que el ex presidente pueda salir de la cárcel, tras haber sido detenido el sábado pasado para cumplir una pena de 12 años y un mes de cárcel. Pero el fallo del STF del miércoles pasado, en el que seis de los 11 jueces rechazaron argumentos similares presentados por la defensa de Lula no preludian nada bueno para el ex presidente.

Mello, conocido como un "garantista", llegó a la STF a instancias del presidente Fernando Collor de Mello. Aseguró que este miércoles intentará tratar la cuestión en el supremo tribunal. Según Mello, la jueza Rosa Weber, clave para el 6 a 5 que rechazó un hábeas corpus preventivo presentado por Lula, está a favor de cambiar su voto. El argumento sería que Weber no quería tratar el caso de Lula, sino el concepto general a debate. Weber votó en contra de los argumentos de Mello y Lula, que invocan el predominio absoluto de la "presunción de inocencia". Según el diario O Globo, Weber dejó de comentar a sus interlocutores que votaría mañana a favor de Lula.

Por otra parte, la prensa local informó que Lula recién vería evaluada su condena de segunda instancia por el Supremo Tribunal de Justicia (STJ), la tercera instancia, en junio próximo. Este recurso de apelación es otra carta de Lula, pero una ratificación de la condena lo pondría directamente a cumplir la pena sin posibilidad de una salida. "Cuando presentamos la primera acción para revisar la prisión en segunda instancia, Lula ni siquiera estaba denunciado. Esto supera a Lula y a cualquier hábeas corpus, esto es una decisión de relevancia trascendente, de volver a la Constitución", dijo Antonio Carlos de Almeida Castro, el titular del instituto que presentó la medida cautelar. Pero nadie duda de quién sería el beneficiacio principal de la iniciativa: el nuevo huésped de una celda especial en la sede de la Policía Federal en Curitiba.

"Tirá esa basura"

Unas violentas frases oídas en las frecuencias aéreas durante el vuelo que trasladó a Lula da Silva a prisión, en un vuelo que unió San Pablo con Curitiba, causaron polémica. "Tirá esa basura por la ventana", se oye decir a una voz dirigida aparentemente al piloto de la aeronave que transportó el sábado a Lula desde San Pablo a Curitiba, según una grabación cuya veracidad fue reconocida por la Fuerza Aérea Brasileña (FAB). Empero, esta aseguró que las voces no provienen de personal de control aéreo. Una mujer le pide a la persona que habla moderación, recordándole que la charla es grabada en esa frecuencia. "Eso puede ser usado contra nosotros", agrega la mujer. Ese y otro audio fueron publicados por el diario "Estado de Sao Paulo" y otros medios brasileños.

La FAB confirmó que los audios eran reales, pero aseguró que se trató de comentarios venidos de fuera y que no implicaban a los controladores aéreos. "Los dos audios recientes que implican las comunicaciones aeronáuticas y contienen comentarios externos son verdaderos", señaló la fuerza en un comunicado difundido en su cuenta oficial de Twitter. "Podemos afirmar que las referencias al ex presidente no fueron emitidas por controladores de vuelo", agregó la FAB, que no identificó a los responsables. "Las frecuencias utilizadas para esas comunicaciones aeronáuticas son abiertas", añadió el organismo. "Lamentablemente, en las grabaciones en cuestión las frecuencias fueron utilizadas por algunos usuarios que se valieron del anonimato". Estos bien pueden haber sido otros pilotos privados o comerciales, conocedores de la frecuencia de radio.