May habla a la prensa ante miembros del Partido Conservador británico.

La mayoría de los votantes del Partido Conservador inglés respalda a la premier británica. El sondeo de la consultora YouGov reveló que el 58 por ciento de los votantes conservadores apoya a May para que siga en su cargo contra el 28 por ciento que no. Mientras que un 40 por ciento de la gente en general cree que la líder británica debe quedarse en comparación con 34 por ciento que quiere que se vaya. A su vez, el 59 por ciento de los votantes en general cree que la UE no ofrecerá un mejor acuerdo del Brexit que el ya alcanzado hace dos semanas.