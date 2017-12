El jefe comunal de Godoy asumió su quinto mandato consecutivo

Héctor Daniel Caruso asumió nuevamente como presidente de la Comuna de Godoy, tras ser reelecto por quinta vez, ahora con el 68 por ciento de los votos. La Comisión Comunal justicialista ganó por amplia mayoría, "lo que muestra claramente el fuerte respaldo del pueblo a la gestión de gobierno", evaluaron desde la Comuna.

Godoy es una localidad del sur santafesino, de 1.600 habitantes, ubicada a la vera de la ruta provincial 90, a 65 kilómetros Rosario.

El informe mensual que le entrega la Comuna a cada vecino detallan las gestiones y obras realizadas. Allí se menciona que "en los últimos años se incrementó notablemente el parque de maquinarias. Un nuevo tractor (tres en total), camión volcador, motoniveladora, disco excéntrico, acoplado volcador hidráulico, un camión regador con bomba de fuerza, un regador de arrastre, tractor granero, dos ambulancias (una reparada y otra entregada por la provincia), una retroexcavadora de última generación recientemente entregada por el gobierno provincial bajo el plan Equipar", entre otros equipos y herramientas adquiridos.

Añadieron que "un hecho relevante lo constituye el reciente proyecto sobre tratamiento de residuos urbanos firmado junto a la Municipalidad de Villa Constitución, y las Comunas de Rueda, Pavón, Theobald y Empalme Villa Constitución".

Recordaron que "a través del Ministerio de Seguridad se colocaron 10 cámaras de videovigilancia, y se están gestionando la instalación de otras dos destinadas a Oratorio Morante, el histórico paraje ubicado a 10 kilómetros del casco urbano".

En cuanto a las obras públicas, detallaron que "se acordó la realización de la obra de gas natural; nueva iluminación en las calles; badenes y 9.000 metros de cordón cuneta; escoriado, últimamente en la doble mano de calle San Martín; un salón de usos múltiples, dos playones polideportivos, entre otras".

Además, "en septiembre comenzó la construcción de un nuevo puente de acceso desde la ruta 90, y del puente en el camino viejo a Rueda, con una inversión del gobierno de la provincia de 5,8 millones de pesos".

Por otra parte, destacaron que "este pequeño paraje tiene una gran relevancia histórica" ya que allí "se encuentra la Capilla consagrada a la Virgen Nuestra Señora de los Remedios, construida en 1770 y que cada 8 de septiembre convoca a miles de peregrinos". Añadieron que "a la vera de la Capilla está el cementerio donde descansan los restos de soldados que participaron de la Batalla de Pavón, entre las fuerzas porteñas de Mitre y las de la Confederación al mando de Urquiza".

"No prometemos lo que no estamos seguros de poder cumplir, y así vamos avanzando, administrando los recursos en forma austera y correcta", afirmó Caruso, quien completó que "la mejor campaña es gobernar gestionando y con obras a la vista", y graficó: "En las últimas elecciones, como en las anteriores, no hubo campaña política para la reelección del presidente de la comuna. Ningún afiche, ni pasacalle, ni pintadas se observaron en el pueblo, solamente una síntesis en el Boletín Informativo que se entrega a los vecinos todos los meses sobre la gestión de gobierno".