El Indio Blanco recibió una pena "condicional" y asegura que está "alejado de la noche"

El exdueño de la whiskería La Rosa, Juan "Indio Blanco" Cabrera, quien logró zafar de ir preso acusado de "facilitamiento y explotación económica de la prostitución", asegura que ya está "alejado de la noche".

El expropietario del boliche erótico de Callao 125 bis había sido condenado a 4 años y seis meses de prisión por una causa iniciada el 25 de mayo de 2013, cuando la Justicia allanó el local y hotel contiguo, ambos de su propiedad, y comprobó que allí se facilitaba la prostitución.

Sin embargo, un acuerdo "condicional" entre la Cámara Penal de Apelaciones, la Fiscalía y la defensa del imputado le permitió zafar de la cárcel para cumplir una pena de tres años "en suspenso".

La llave para el acuerdo consistió en demostrar que el empresario está desde hace unos años al frente de un emprendimiento gastronómico, denominado "Buenas migas", muy distante de la actividad que lo dejó al borde de prisión efectiva.

"La Justicia evaluó con sus herramientas y por eso estoy trabajando", respondió a Trascendental, de La Ocho, el Indio Blanco, quien junto a su exmujer lleva adelante una panadería y pizzería en la esquina de Entre Ríos y Zeballos.

"Este negocio es una muestra más de que estoy alejado de la noche. Siempre me ajusté a derecho, no me quejo de la Justicia. Yo tenía una whiskería con alternadoras y por eso estoy condenado a una pena de tres años en suspenso", afirmó Cabrera para recalcar que "después de lo que pasó con La Rosa seguí trabajando con emprendimientos gastronómicos".

Al ser consultado por la actividad a la que el se dedicaba, Cabrera sostuvo que "las cosas no han mejorado, no se mejoró para nada la situación de las 'chicas' porque el negocio sigue igual, pero logísticamente diferente". No obstante, aclaró: "Ya no me interesa opinar de eso. Lo que pasó, paso. La Rosa fue mi negocio, lo admito, pero ya estoy lejos de todo eso".