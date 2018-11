Atlanta United, el equipo que conduce Gerardo Tata Martino, accedió anoche a la final de la Major League Soccer (MLS) del fútbol de los Estados Unidos, a pesar de perder por 1-0 con New York Red Bull en el encuentro desquite de la final de la Conferencia Este de la competencia.

El conjunto del estado de Georgia se quedó con el premio de la clasificación a la instancia decisiva, a partir de una victoria global por 3-1, pues había goleado 3-0 en el choque de ida.

En el conjunto del rosarino Martino (ex técnico del seleccionado argentino) se desempeñaron desde el comienzo los también argentinos Leandro González Pirez (ex River y Estudiantes de La Plata), Franco Escobar (ex Newellҳ) y Eric Remedi (ex Banfield).

Mientras que Ezequiel Barco (ex Independiente) entró en la segunda parte, en reemplazo del paraguayo Miguel Almirón (ex Lanús), según reprodujo el sitio Soccerway.

El único tanto del partido disputado en el estadio Red Bull Arena de la ciudad de Nueva Jersey fue obra de Tim Parker, a los 49 minutos de la segunda etapa.