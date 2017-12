El director de la escuela Florencio Molina Campos de Mendoza, quien fuera denunciado por un padre al encontrarlo en la pileta de una finca junto a varias de sus alumnas, destacó hoy que "no existió ningún tipo de delito" y negó también tener algún tipo de relación con alguna de las alumnas con las que estaba en la cabaña.

Marcelo Merenda fue denunciado por el padre de una de las estudiantes, luego de éste llegó a una casa de El Carrizal y lo encontró al docente con las chicas, todas de 18 excepto una que tiene 17 años.

En medio de la vorágine, Merenda fue defendido por otro grupo de padres que aseguraron que el director del colegio había sido invitado junto a otros profesores y compañeros y que el denunciante era quien en realidad había estado todos los días con las adolescentes, ya que había sido su condición para dejar a su hija estar en el lugar.

"Me decía que me estaba haciendo el vivo", afirmó Merenda sobre el padre de la chica. "Me empieza a insultar, a decir un montón de cosas. Habrá pensando que yo iba a seducir a alguien, pero no sé", explicó a Radio La Red Mendoza.

Según Merenda, se conocían con el padre pero nunca había existido problemas entre ellos y afirmó que cuando iban los dos caminando, el progenitor lo golpeó con el antebrazo en la nunca: "No le respondí (la agresión) porque no correspondía y porque era importante escucharnos", señaló.

Tras el escándalo, Merenda presentó la renuncia a su cargo, aunque por algunos errores todavía no ha sido aceptada.

Según manifestó el docente, el motivo de su dimisión es "por las versiones que han aparecido en los medios y con el fin de no entorpecer las acciones de la Justicia y no afectar a la institución, a compañeros y alumnos. Me someto a derecho porque sé lo que pasó y que no existe ningún tipo de delito".